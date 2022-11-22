https://ria.ru/20221122/avtodor-1833237510.html

В "Автоторе" сообщили о плане произвести 50 тысяч автомобилей новых брендов

В "Автоторе" сообщили о плане произвести 50 тысяч автомобилей новых брендов - РИА Новости, 22.11.2022

В "Автоторе" сообщили о плане произвести 50 тысяч автомобилей новых брендов

Калининградский "Автотор" планирует в 2023 году произвести минимум 50 тысяч машин новых брендов, а по оптимистичному сценарию - 70 тысяч и более, сообщил в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T04:37

2022-11-22T04:37

2022-11-22T11:06

экономика

авто

калининград

россия

автотор

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в 2023 году произвести минимум 50 тысяч машин новых брендов, а по оптимистичному сценарию - 70 тысяч и более, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов."С развитием нового сотрудничества, мы думаем, что в следующем году сможем выйти на производство 50 тысяч автомобилей по плохому варианту", - отметил он, отвечая на вопрос производстве на "Автоторе"."При хорошем развитии может быть и 70 тысяч, если совсем уж будет хорошо, то будем и эту цифру превышать. Нам даже этот объем дает уже некоторую устойчивость, но это далеко не точка безубыточности", - добавил он.Горбунов подтвердил, что сейчас производство автомобилей на "Автоторе" приостановлено. Однако отметил, что холдинг уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено.О каких именно партнерах речь - Горбунов не раскрыл, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, каких именно моделей - топ-менеджер также не уточнил.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221122/avtorynok-1833234573.html

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экономика, авто, калининград, россия, автотор