https://ria.ru/20221122/avto-1833240479.html

"Автотор" намерен начать выпуск электромобилей под брендами новых партнеров

"Автотор" намерен начать выпуск электромобилей под брендами новых партнеров - РИА Новости, 22.11.2022

"Автотор" намерен начать выпуск электромобилей под брендами новых партнеров

"Автотор" планирует в перспективе начать производство электромобилей под брендами новых партнеров, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T05:48

2022-11-22T05:48

2022-11-22T11:06

экономика

авто

калининград

россия

автотор

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Автотор" планирует в перспективе начать производство электромобилей под брендами новых партнеров, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.По словам Горбунова, "Автотор" нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых автобрендах, каких именно - топ менеджер не раскрыл. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, однако каких именно моделей - он также не уточнил."Для начала это будут автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Электромобили - это перспектива на следующие годы, рынок покажет", - отметил он."Новые партнеры подбирались не только на основании их желания, но и в соответствии с нашими условиями. В числе таковых составление конкретных планов по локализации после годичного и двухгодичного освоения рынка. Условно, сегодня - производство автомобилей с ДВС, потом более глубокая локализация моделей и далее выпуск электромобилей. По нашим требованиям, партнер должен либо иметь в своей линейке электрокары, либо иметь соответствующие разработки для их выпуска. В нашем случае они уже выпускают электромобили", - добавил топ-менеджер.При этом "Автотор" сохраняет планы по выпуску электрокара собственной разработки, производство планируется запустить в конце 2023 года. Это будут компактные электромобили с легко меняемым интерьером и экстерьером. Как уточнил Горбунов, уже созданы его первые образцы . "Какой это будет бренд, ответа пока нет. У нас нет уверенности, если это будет условный "Автотор – авто", все кинутся его покупать", - отметил он.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221122/avtodor-1833237510.html

https://ria.ru/20221122/avtorynok-1833234573.html

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экономика, авто, калининград, россия, автотор