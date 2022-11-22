https://ria.ru/20221122/atom-1833255044.html

Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома

Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома - РИА Новости, 22.11.2022

Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома

В Африке около 19 стран заинтересованы в развитии атомной энергетики, и Россия могла бы помочь им в этом, заявила РИА Новости проатомный активист, создатель... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:21

2022-11-22T09:21

2022-11-22T09:22

африка

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юар

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. В Африке около 19 стран заинтересованы в развитии атомной энергетики, и Россия могла бы помочь им в этом, заявила РИА Новости проатомный активист, создатель проекта Africa4Nuclear Принцесс Мтомбени."Да, определенно, всего есть около 19 стран, которые выразили интерес в развитии инфраструктуры атомной энергетики. В том числе в моей стране, в Южноафриканской Республике, это часть государственной политики", - сказала Мтомбени на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о том, есть ли у стран Африки интерес к развитию атомной энергетики.В ЮАР, добавила она, предусмотрена возможность запуска АЭС мощностью до 2500 мегаватт, поэтому африканские страны "безусловно заинтересованы в прогрессе в этой сфере".Мтомбени отметила, что Россия как значимый игрок в сфере атомной энергетики могла бы помочь этим странам в ее развитии."Россия - это значимый игрок в данной сфере, это сложно отрицать, поэтому определенно она сможет помочь Африке, если ей это будет необходимо", - также добавила активист.

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html

африка

россия

юар

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Влада Копылова

африка, россия, юар