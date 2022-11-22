https://ria.ru/20221122/atom-1833255044.html
Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома
Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома - РИА Новости, 22.11.2022
Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома
В Африке около 19 стран заинтересованы в развитии атомной энергетики, и Россия могла бы помочь им в этом, заявила РИА Новости проатомный активист, создатель... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:21
2022-11-22T09:21
2022-11-22T09:22
африка
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. В Африке около 19 стран заинтересованы в развитии атомной энергетики, и Россия могла бы помочь им в этом, заявила РИА Новости проатомный активист, создатель проекта Africa4Nuclear Принцесс Мтомбени."Да, определенно, всего есть около 19 стран, которые выразили интерес в развитии инфраструктуры атомной энергетики. В том числе в моей стране, в Южноафриканской Республике, это часть государственной политики", - сказала Мтомбени на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о том, есть ли у стран Африки интерес к развитию атомной энергетики.В ЮАР, добавила она, предусмотрена возможность запуска АЭС мощностью до 2500 мегаватт, поэтому африканские страны "безусловно заинтересованы в прогрессе в этой сфере".Мтомбени отметила, что Россия как значимый игрок в сфере атомной энергетики могла бы помочь этим странам в ее развитии."Россия - это значимый игрок в данной сфере, это сложно отрицать, поэтому определенно она сможет помочь Африке, если ей это будет необходимо", - также добавила активист.
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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африка, россия, юар
09:21 22.11.2022 (обновлено: 09:22 22.11.2022)
Почти 20 стран Африки заинтересованы в развитии мирного атома
Создатель Africa4Nuclear Мтомбени: Россия может помочь 19 странам Африки развивать АЭС
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. В Африке около 19 стран заинтересованы в развитии атомной энергетики, и Россия могла бы помочь им в этом, заявила РИА Новости проатомный активист, создатель проекта Africa4Nuclear Принцесс Мтомбени.
"Да, определенно, всего есть около 19 стран, которые выразили интерес в развитии инфраструктуры атомной энергетики. В том числе в моей стране, в Южноафриканской Республике, это часть государственной политики", - сказала Мтомбени на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о том, есть ли у стран Африки интерес к развитию атомной энергетики.
В ЮАР
, добавила она, предусмотрена возможность запуска АЭС мощностью до 2500 мегаватт, поэтому африканские страны "безусловно заинтересованы в прогрессе в этой сфере".
Мтомбени отметила, что Россия как значимый игрок в сфере атомной энергетики могла бы помочь этим странам в ее развитии.
"Россия - это значимый игрок в данной сфере, это сложно отрицать, поэтому определенно она сможет помочь Африке, если ей это будет необходимо", - также добавила активист.