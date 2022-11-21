https://ria.ru/20221121/zhaloba-1833161972.html

Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги хотят повлиять и на продажу игрушек

Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги хотят повлиять и на продажу игрушек - РИА Новости, 21.11.2022

Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги хотят повлиять и на продажу игрушек

Инициатор коллективной жалобы на номер с Хагги Вагги красноярского цирка "Барнео", гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:11

2022-11-21T19:11

2022-11-21T19:11

культура

новости культуры

сургут

стиль жизни

дети

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Инициатор коллективной жалобы на номер с Хагги Вагги красноярского цирка "Барнео", гастролирующего в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал РИА Новости, что недовольство вызвало отсутствие возрастного ограничения на афишах, а своим обращением общественники хотят повлиять на продажу плюшевых монстров в магазинах.На прошлой неделе родители в Сургуте пожаловались в региональную прокуратуру на "опасных для детской психики" хоррор-персонажей Кисси Мисси и Хагги Вагги в номере гастролирующего в регионе красноярского цирка. Надзорное ведомство перенаправило письмо в Роспотребнадзор, который в понедельник приступил к его рассмотрению. Выступление "цирка с Хагги" в Сургуте планировалось и состоялось 20 ноября."К артистам у нас претензий нет. В заявлении (мы) сослались на законодательство, в статьях которого подобных персонажей нельзя показывать детям вплоть до 16 лет. На афишах же видно, что возрастные ограничения отсутствуют (0+ указано на афише цирка – ред.), кроме того, детям до четырех лет вход свободный", – сказала РИА Новости инициатор коллективного письма, жительница Сургута Евпраксия Дмитриева.По словам Дмитриевой, 84 "родителей, бабушек и дедушек подписывали письмо с надеждой, что и в магазинах их подписями можно отменить продажу игрушек-монстров".Ранее в дирекции цирка РИА Новости сообщали, что из-за коллективной жалобы, возможно, придется снять номер с Хагги Вагги. Но, как пояснили агентству в PR-службе цирка, номер с Хагги в Сургуте все-таки состоялся.Красноярский цирк "Барнео" гастролирует в Югре с 17 ноября, выступления планируются в Лянторе, Лангепасе, Нефтеюганске, Мегионе и Нижневартовске, шоу прошло в Ханты-Мансийске и Сургуте.

https://ria.ru/20221118/tsirk-1832584540.html

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, сургут, стиль жизни, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)