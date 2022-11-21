Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/zemletryasenie-1833023282.html
В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек
В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек - РИА Новости, 21.11.2022
В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек
Более десяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в понедельник в индонезийской провинции Западная Ява, сообщил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:34
2022-11-21T15:57
в мире
индонезия
красный крест
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833124887_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97a49a999e88e70c1a09d36366cb213.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более десяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в понедельник в индонезийской провинции Западная Ява, сообщил местный чиновник новостному каналу MetroTV.Герман Сухерман, чиновник из города Чианджура, где находился эпицентр землетрясения, сообщил, что "в одной из больниц скончались от 10 до 20 человек"."Есть сообщения о десятках поврежденных домов, а также сообщение о том, что одна жертва была придавлена собственным домом", - прокомментировал землетрясение представитель индонезийского Красного Креста.
https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832560726.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833124887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33bb2f082abaec0bfbde7a85ade1b637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, красный крест, землетрясение
В мире, Индонезия, Красный Крест, Землетрясение
11:34 21.11.2022 (обновлено: 15:57 21.11.2022)
 
В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек

Metro TV: в Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек

© AP Photo / Rangga FirmansyahПоследствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия. 21 ноября 2022
Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Rangga Firmansyah
Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия. 21 ноября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более десяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в понедельник в индонезийской провинции Западная Ява, сообщил местный чиновник новостному каналу MetroTV.
Герман Сухерман, чиновник из города Чианджура, где находился эпицентр землетрясения, сообщил, что "в одной из больниц скончались от 10 до 20 человек".
"Есть сообщения о десятках поврежденных домов, а также сообщение о том, что одна жертва была придавлена собственным домом", - прокомментировал землетрясение представитель индонезийского Красного Креста.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:18
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение
 
В миреИндонезияКрасный КрестЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала