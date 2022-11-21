https://ria.ru/20221121/zemletryasenie-1833023282.html

В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек

В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек - РИА Новости, 21.11.2022

В Индонезии из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли десять человек

Более десяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в понедельник в индонезийской провинции Западная Ява, сообщил... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:34

2022-11-21T11:34

2022-11-21T15:57

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индонезия

красный крест

землетрясение

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более десяти человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в понедельник в индонезийской провинции Западная Ява, сообщил местный чиновник новостному каналу MetroTV.Герман Сухерман, чиновник из города Чианджура, где находился эпицентр землетрясения, сообщил, что "в одной из больниц скончались от 10 до 20 человек"."Есть сообщения о десятках поврежденных домов, а также сообщение о том, что одна жертва была придавлена собственным домом", - прокомментировал землетрясение представитель индонезийского Красного Креста.

https://ria.ru/20221118/zemletryasenie-1832560726.html

индонезия

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в мире, индонезия, красный крест, землетрясение