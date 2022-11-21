14:52 21.11.2022 (обновлено: 22:35 21.11.2022)
Зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна при одобрении США, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС станет возможным, только если это одобрит Вашингтон, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Очень многое будет здесь зависеть, во-первых, от активности (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. У нас с ним запланированы встречи и переговоры в ближайшее время. Но немало будет зависеть от успешности его переговоров с Киевом", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
"Но самое главное, я думаю, зона безопасности будет возможна, только если это будет одобрено Вашингтоном. Будет ли это одобрено в Вашингтоне, я не знаю, но мне кажется, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для руководства Соединенных Штатов о торможении решения о зоне безопасности. Как известно, атом не знает границ, радиоактивность не знает национальности, поэтому нужно многим руководителям многих ведущих мировых держав одуматься и уже одернуть киевских политиков, которые в своих планах начинают, видимо, допускать, в том числе, и использование ядерных инцидентов в своих интересах", - добавил Лихачев.
По его словам, на площадке ЗАЭС продолжают работать миссия МАГАТЭ в составе четырех человек из разных стран. "Они воочию видят, кто стреляет, откуда стреляет. Это не является никаким секретом - обстрелы ведутся со стороны ВСУ", - отметил Лихачев.
Россия информирует мировое сообщество, что ЗАЭС "поставлена на риск атомной аварии", заявил гендиректор.
"И очевидно, что Киев считает допустимым ядерный инцидент. Большой или небольшой - радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который, не дай бог, конечно, навсегда изменит ход истории во всей Европе", - сказал Лихачев.
"Поэтому нужно сделать все, чтобы не просто прекратились обстрелы, а чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность атомной станции", - подчеркнул он.
В конце октября Гросси заявил в Вашингтоне, что оптимистично оценивает шансы добиться установления вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. Впоследствии в МИД РФ несколько раз отмечали, что этот вопрос обсуждается, рассматриваются несколько вариантов ее формирования.