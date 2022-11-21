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Зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна при одобрении США, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.11.2022
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Зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна при одобрении США, заявил Лихачев
Зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна при одобрении США, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.11.2022
Зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна при одобрении США, заявил Лихачев
Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС станет возможным, только если это одобрит Вашингтон, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:52
2022-11-21T22:35
алексей лихачев
рафаэль гросси
запорожье
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
в мире
россия
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС станет возможным, только если это одобрит Вашингтон, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Очень многое будет здесь зависеть, во-первых, от активности (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. У нас с ним запланированы встречи и переговоры в ближайшее время. Но немало будет зависеть от успешности его переговоров с Киевом", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи."Но самое главное, я думаю, зона безопасности будет возможна, только если это будет одобрено Вашингтоном. Будет ли это одобрено в Вашингтоне, я не знаю, но мне кажется, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для руководства Соединенных Штатов о торможении решения о зоне безопасности. Как известно, атом не знает границ, радиоактивность не знает национальности, поэтому нужно многим руководителям многих ведущих мировых держав одуматься и уже одернуть киевских политиков, которые в своих планах начинают, видимо, допускать, в том числе, и использование ядерных инцидентов в своих интересах", - добавил Лихачев.По его словам, на площадке ЗАЭС продолжают работать миссия МАГАТЭ в составе четырех человек из разных стран. "Они воочию видят, кто стреляет, откуда стреляет. Это не является никаким секретом - обстрелы ведутся со стороны ВСУ", - отметил Лихачев.Россия информирует мировое сообщество, что ЗАЭС "поставлена на риск атомной аварии", заявил гендиректор."И очевидно, что Киев считает допустимым ядерный инцидент. Большой или небольшой - радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который, не дай бог, конечно, навсегда изменит ход истории во всей Европе", - сказал Лихачев."Поэтому нужно сделать все, чтобы не просто прекратились обстрелы, а чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность атомной станции", - подчеркнул он.В конце октября Гросси заявил в Вашингтоне, что оптимистично оценивает шансы добиться установления вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. Впоследствии в МИД РФ несколько раз отмечали, что этот вопрос обсуждается, рассматриваются несколько вариантов ее формирования.
https://ria.ru/20221121/zaes-1832979537.html
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алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожье, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, россия, киев
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Запорожье, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире, Россия, Киев
14:52 21.11.2022 (обновлено: 22:35 21.11.2022)
 
Зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна при одобрении США, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС станет возможным, только если это одобрит Вашингтон, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Очень многое будет здесь зависеть, во-первых, от активности (гендиректора МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. У нас с ним запланированы встречи и переговоры в ближайшее время. Но немало будет зависеть от успешности его переговоров с Киевом", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
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"Но самое главное, я думаю, зона безопасности будет возможна, только если это будет одобрено Вашингтоном. Будет ли это одобрено в Вашингтоне, я не знаю, но мне кажется, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для руководства Соединенных Штатов о торможении решения о зоне безопасности. Как известно, атом не знает границ, радиоактивность не знает национальности, поэтому нужно многим руководителям многих ведущих мировых держав одуматься и уже одернуть киевских политиков, которые в своих планах начинают, видимо, допускать, в том числе, и использование ядерных инцидентов в своих интересах", - добавил Лихачев.
По его словам, на площадке ЗАЭС продолжают работать миссия МАГАТЭ в составе четырех человек из разных стран. "Они воочию видят, кто стреляет, откуда стреляет. Это не является никаким секретом - обстрелы ведутся со стороны ВСУ", - отметил Лихачев.
Россия информирует мировое сообщество, что ЗАЭС "поставлена на риск атомной аварии", заявил гендиректор.
"И очевидно, что Киев считает допустимым ядерный инцидент. Большой или небольшой - радиоактивность у Киева спрашивать не будет. Это будет прецедент, который, не дай бог, конечно, навсегда изменит ход истории во всей Европе", - сказал Лихачев.
"Поэтому нужно сделать все, чтобы не просто прекратились обстрелы, а чтобы в мыслях ни у кого не было посягать на безопасность атомной станции", - подчеркнул он.
В конце октября Гросси заявил в Вашингтоне, что оптимистично оценивает шансы добиться установления вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности. Впоследствии в МИД РФ несколько раз отмечали, что этот вопрос обсуждается, рассматриваются несколько вариантов ее формирования.
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Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиЗапорожьеЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭВ миреРоссияКиев
 
 
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