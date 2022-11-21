https://ria.ru/20221121/zaes-1833078948.html

"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС

"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022

"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС

"Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:04

2022-11-21T14:04

2022-11-21T14:44

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

алексей лихачев

рафаэль гросси

россия

запорожская область

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.По словам Лихачева, благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично его главы Гросси с сентября на ЗАЭС был "достаточно спокойный период". "Были акции устрашения, но они не касались прямых угроз безопасности станции", - отметил гендиректор "Росатома"."Однако за выходные - не менее 30 прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям… повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них", - констатировал Лихачев.Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833025715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси, россия, запорожская область, украина