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"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:04
2022-11-21T14:04
2022-11-21T14:44
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.По словам Лихачева, благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично его главы Гросси с сентября на ЗАЭС был "достаточно спокойный период". "Были акции устрашения, но они не касались прямых угроз безопасности станции", - отметил гендиректор "Росатома"."Однако за выходные - не менее 30 прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям… повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них", - констатировал Лихачев.Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси, россия, запорожская область, украина
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Россия, Запорожская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
14:04 21.11.2022 (обновлено: 14:44 21.11.2022)
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
Лихачев заявил, что "Росатом" обсудил с МАГАТЭ недавние новые обстрелы Запорожской АЭС
СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ. Я знаю, что Рафаэль Гросси провел переговоры с европейскими лидерами, донес эту озабоченность", - сказал он журналистам на полях форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
По словам Лихачева, благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично его главы Гросси с сентября на ЗАЭС был "достаточно спокойный период". "Были акции устрашения, но они не касались прямых угроз безопасности станции", - отметил гендиректор "Росатома".
"Однако за выходные - не менее 30 прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям… повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них", - констатировал Лихачев.
Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.