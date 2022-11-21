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"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
"Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:04
2022-11-21T14:44
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
рафаэль гросси
россия
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.По словам Лихачева, благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично его главы Гросси с сентября на ЗАЭС был "достаточно спокойный период". "Были акции устрашения, но они не касались прямых угроз безопасности станции", - отметил гендиректор "Росатома"."Однако за выходные - не менее 30 прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям… повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них", - констатировал Лихачев.Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.
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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, рафаэль гросси, россия, запорожская область, украина
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Россия, Запорожская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
14:04 21.11.2022 (обновлено: 14:44 21.11.2022)
 
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС

Лихачев заявил, что "Росатом" обсудил с МАГАТЭ недавние новые обстрелы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. "Росатом" сразу после новых обстрелов Запорожской АЭС провел переговоры о ситуации с руководством МАГАТЭ, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ. Я знаю, что Рафаэль Гросси провел переговоры с европейскими лидерами, донес эту озабоченность", - сказал он журналистам на полях форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
По словам Лихачева, благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично его главы Гросси с сентября на ЗАЭС был "достаточно спокойный период". "Были акции устрашения, но они не касались прямых угроз безопасности станции", - отметил гендиректор "Росатома".
"Однако за выходные - не менее 30 прилетов. Бьют прицельно, бьют по хранилищу отработавшего топлива, по спецкорпусу, по транспортным магистралям… повреждены дизель-генераторы. Не все, конечно, но некоторые из них", - констатировал Лихачев.
Минобороны РФ накануне сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка остается в норме.
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиРоссияЗапорожская областьУкраина
 
 
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