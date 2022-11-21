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У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа - РИА Новости, 21.11.2022
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У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа
У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа - РИА Новости, 21.11.2022
У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа
У МАГАТЭ недостаточный набор инструментов для влияния на Киев, ведущий обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил в понедельник в эфире телеканала... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:40
2022-11-21T11:40
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. У МАГАТЭ недостаточный набор инструментов для влияния на Киев, ведущий обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа."С одной стороны, надо МАГАТЭ подходить объективно - это международный институт про ядерную безопасность. С другой стороны, у МАГАТЭ как у международного института недостаточный, несмотря на свой статус организации при ООН, набор инструментов, достаточно ограниченный. И, к сожалению, то, что мы называем воздействием, я вижу, что... эффективность пока на крайне низком уровне", - сообщил Карчаа.По его словам, можно по-разному оценивать те или иные события по ситуации с Запорожской АЭС - "но суть остается прежней, дальше разговоров, к сожалению, мы не продвигаемся, в том числе и на уровне МАГАТЭ".Он отметил необходимость принятия "конкретных, жестких, юридически обязывающих" мер по предотвращению обстрелов Запорожской АЭС.Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг станции "серьезнейшей" и заявил, что эксперты агентства оценят ущерб, который нанесен обстрелами в понедельник, "если позволит ситуация". В целом, зона вокруг ЗАЭС подвергается украинским обстрелам регулярно.
https://ria.ru/20221121/zaes-1832979537.html
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в мире, рафаэль гросси, киев, магатэ, россия, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Рафаэль Гросси, Киев, МАГАТЭ, Россия, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
11:40 21.11.2022
 
У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа

Карчаа: у МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев в контексте обстрелов ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. У МАГАТЭ недостаточный набор инструментов для влияния на Киев, ведущий обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа.
"С одной стороны, надо МАГАТЭ подходить объективно - это международный институт про ядерную безопасность. С другой стороны, у МАГАТЭ как у международного института недостаточный, несмотря на свой статус организации при ООН, набор инструментов, достаточно ограниченный. И, к сожалению, то, что мы называем воздействием, я вижу, что... эффективность пока на крайне низком уровне", - сообщил Карчаа.
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По его словам, можно по-разному оценивать те или иные события по ситуации с Запорожской АЭС - "но суть остается прежней, дальше разговоров, к сожалению, мы не продвигаемся, в том числе и на уровне МАГАТЭ".
Он отметил необходимость принятия "конкретных, жестких, юридически обязывающих" мер по предотвращению обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг станции "серьезнейшей" и заявил, что эксперты агентства оценят ущерб, который нанесен обстрелами в понедельник, "если позволит ситуация". В целом, зона вокруг ЗАЭС подвергается украинским обстрелам регулярно.
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