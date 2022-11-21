У МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев, заявил Карчаа
Карчаа: у МАГАТЭ мало инструментов влияния на Киев в контексте обстрелов ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. У МАГАТЭ недостаточный набор инструментов для влияния на Киев, ведущий обстрелы Запорожской атомной электростанции, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа.
"С одной стороны, надо МАГАТЭ подходить объективно - это международный институт про ядерную безопасность. С другой стороны, у МАГАТЭ как у международного института недостаточный, несмотря на свой статус организации при ООН, набор инструментов, достаточно ограниченный. И, к сожалению, то, что мы называем воздействием, я вижу, что... эффективность пока на крайне низком уровне", - сообщил Карчаа.
По его словам, можно по-разному оценивать те или иные события по ситуации с Запорожской АЭС - "но суть остается прежней, дальше разговоров, к сожалению, мы не продвигаемся, в том числе и на уровне МАГАТЭ".
Он отметил необходимость принятия "конкретных, жестких, юридически обязывающих" мер по предотвращению обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг станции "серьезнейшей" и заявил, что эксперты агентства оценят ущерб, который нанесен обстрелами в понедельник, "если позволит ситуация". В целом, зона вокруг ЗАЭС подвергается украинским обстрелам регулярно.
Вчера, 11:11В Польше зимой ожидают новых украинских беженцев