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Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС
Осведомленность президента Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T05:39
2022-11-21T08:09
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Осведомленность президента Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS News."Абсолютно. &lt;...&gt; Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило", — подчеркнул Гросси.По его словам, у российского лидера "очень подробные знания не только о планировке станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику энергии"."Это объект, который он знает очень хорошо", — резюмировал Гросси.На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
https://ria.ru/20221120/eksperty-1832957084.html
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в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
05:39 21.11.2022 (обновлено: 08:09 21.11.2022)
 
Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что удивлен осведомленностью Путина о происходящем на ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Осведомленность президента Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS News.
"Абсолютно. <...> Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило", — подчеркнул Гросси.
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По его словам, у российского лидера "очень подробные знания не только о планировке станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику энергии".
"Это объект, который он знает очень хорошо", — резюмировал Гросси.
На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
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В миреРафаэль ГроссиВладимир ПутинРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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