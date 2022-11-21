05:39 21.11.2022 (обновлено: 08:09 21.11.2022)
Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что удивлен осведомленностью Путина о происходящем на ЗАЭС
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Осведомленность президента Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS News.
"Абсолютно. <...> Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило", — подчеркнул Гросси.
По его словам, у российского лидера "очень подробные знания не только о планировке станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику энергии".
"Это объект, который он знает очень хорошо", — резюмировал Гросси.
На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.