https://ria.ru/20221121/zaes-1832979537.html

Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022

Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о происходящем на ЗАЭС

Осведомленность президента Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T05:39

2022-11-21T05:39

2022-11-21T08:09

в мире

рафаэль гросси

владимир путин

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Осведомленность президента Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС вызывает удивление, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS News."Абсолютно. <...> Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило", — подчеркнул Гросси.По его словам, у российского лидера "очень подробные знания не только о планировке станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику энергии"."Это объект, который он знает очень хорошо", — резюмировал Гросси.На этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение ею. Документ одобрили 24 из 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих не отражают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.

https://ria.ru/20221120/eksperty-1832957084.html

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россия

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в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"