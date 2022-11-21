https://ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833092791.html

Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022

Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:35

2022-11-21T14:35

общество

елена бибикова

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходным днем, может быть рассмотрен депутатами в скором времени."Мне сама идея нравится", - сказала Бибикова.Она напомнила, что это предложение широко обсуждалось в России, в регионах власти сами могли принять решение по этому вопросу."Если такой закон будет принят (и поступит в Совет Федерации на рассмотрение), я поддержу. Думаю, что мои коллеги, особенно женщины, будут "за", - сказала парламентарий.По словам Бибиковой, это очень удобно, особенно для женщин. Тем более, работа 31 декабря - она не полноценная, добавила законодатель.По ее мнению, объявление 31 декабря выходным днем позволит подготовиться к Новому году, почувствовать праздничное настроение.

https://ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833053558.html

https://ria.ru/20221121/vykhodnye-1833043447.html

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общество, елена бибикова, россия, совет федерации рф