Рейтинг@Mail.ru
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833092791.html
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:35
общество
елена бибикова
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/53/1555745397_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_d089649b400f6fb88ed4a47922b6810b.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходным днем, может быть рассмотрен депутатами в скором времени."Мне сама идея нравится", - сказала Бибикова.Она напомнила, что это предложение широко обсуждалось в России, в регионах власти сами могли принять решение по этому вопросу."Если такой закон будет принят (и поступит в Совет Федерации на рассмотрение), я поддержу. Думаю, что мои коллеги, особенно женщины, будут "за", - сказала парламентарий.По словам Бибиковой, это очень удобно, особенно для женщин. Тем более, работа 31 декабря - она не полноценная, добавила законодатель.По ее мнению, объявление 31 декабря выходным днем позволит подготовиться к Новому году, почувствовать праздничное настроение.
https://ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833053558.html
https://ria.ru/20221121/vykhodnye-1833043447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/53/1555745397_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_abea607909f83048fffac2e72c1c6649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, елена бибикова, россия, совет федерации рф
Общество, Елена Бибикова, Россия, Совет Федерации РФ
14:35 21.11.2022
 
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

Замглавы соцкомитета Совфеда Бибикова поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходным днем, может быть рассмотрен депутатами в скором времени.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:58
В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
"Мне сама идея нравится", - сказала Бибикова.
Она напомнила, что это предложение широко обсуждалось в России, в регионах власти сами могли принять решение по этому вопросу.
"Если такой закон будет принят (и поступит в Совет Федерации на рассмотрение), я поддержу. Думаю, что мои коллеги, особенно женщины, будут "за", - сказала парламентарий.
По словам Бибиковой, это очень удобно, особенно для женщин. Тем более, работа 31 декабря - она не полноценная, добавила законодатель.
По ее мнению, объявление 31 декабря выходным днем позволит подготовиться к Новому году, почувствовать праздничное настроение.
Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:32
Профсоюзы поддержали проект о выходном дне 31 декабря
 
ОбществоЕлена БибиковаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала