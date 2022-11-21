https://ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833092791.html
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:35
2022-11-21T14:35
общество
елена бибикова
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Предложение сделать 31 декабря выходным днем обсуждалось в России широко, если Госдума примет такой закон, я его поддержу, сказала РИА Новости в понедельник замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что законопроект, которым предполагается установить 31 декабря выходным днем, может быть рассмотрен депутатами в скором времени."Мне сама идея нравится", - сказала Бибикова.Она напомнила, что это предложение широко обсуждалось в России, в регионах власти сами могли принять решение по этому вопросу."Если такой закон будет принят (и поступит в Совет Федерации на рассмотрение), я поддержу. Думаю, что мои коллеги, особенно женщины, будут "за", - сказала парламентарий.По словам Бибиковой, это очень удобно, особенно для женщин. Тем более, работа 31 декабря - она не полноценная, добавила законодатель.По ее мнению, объявление 31 декабря выходным днем позволит подготовиться к Новому году, почувствовать праздничное настроение.
https://ria.ru/20221121/vykhodnoy-1833053558.html
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общество, елена бибикова, россия, совет федерации рф
Общество, Елена Бибикова, Россия, Совет Федерации РФ
Сенатор поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Замглавы соцкомитета Совфеда Бибикова поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем