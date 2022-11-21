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В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем

В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022

В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем

Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:58

2022-11-21T12:58

2022-11-21T12:58

политика

александр башкин

госдума рф

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россия

дмитрий песков

общество

праздники

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил РИА Новости, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем будет принят уже в этом году, то новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее из-за переноса.По словам Башкина, месяца "вполне достаточно" для того, чтобы закон был принят Госдумой в трёх чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, александр башкин, госдума рф, совет федерации рф, россия, дмитрий песков, общество, праздники, праздник, новый год