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В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:58
2022-11-21T12:58
2022-11-21T12:58
политика
александр башкин
госдума рф
совет федерации рф
россия
дмитрий песков
общество
праздники
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил РИА Новости, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем будет принят уже в этом году, то новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее из-за переноса.По словам Башкина, месяца "вполне достаточно" для того, чтобы закон был принят Госдумой в трёх чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным зависит от решения Госдумы