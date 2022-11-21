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В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 21.11.2022
В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем
Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:58
2022-11-21T12:58
политика
александр башкин
госдума рф
совет федерации рф
россия
дмитрий песков
общество
праздники
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил РИА Новости, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем будет принят уже в этом году, то новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее из-за переноса.По словам Башкина, месяца "вполне достаточно" для того, чтобы закон был принят Госдумой в трёх чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.
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политика, александр башкин, госдума рф, совет федерации рф, россия, дмитрий песков, общество, праздники, праздник, новый год
Политика, Александр Башкин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия, Дмитрий Песков, Общество, праздники, Праздник, Новый год
12:58 21.11.2022
 
В Кремле ответили на вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем

Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным зависит от решения Госдумы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днем будет зависеть от решения Государственной Думы, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива", - сказал он.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил РИА Новости, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем будет принят уже в этом году, то новогодние каникулы в январе 2023 года станут на день длиннее из-за переноса.
По словам Башкина, месяца "вполне достаточно" для того, чтобы закон был принят Госдумой в трёх чтениях, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.
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ПолитикаАлександр БашкинГосдума РФСовет Федерации РФРоссияДмитрий ПесковОбществопраздникиПраздникНовый год
 
 
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