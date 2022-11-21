https://ria.ru/20221121/vybory-1832985377.html
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента
Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:13
2022-11-21T08:13
2022-11-21T08:21
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
в мире
нурлан абдиров
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан Абдиров."Получили избирательные бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%", - сказал он.Вечером в воскресенье ЦИК сообщал, что предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%.
https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832985651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, выборы президента казахстана — 2022, в мире, нурлан абдиров
Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, В мире, Нурлан Абдиров
08:13 21.11.2022 (обновлено: 08:21 21.11.2022)
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента
ЦИК: итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента