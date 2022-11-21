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Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента - РИА Новости, 21.11.2022
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Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента
Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:13
2022-11-21T08:21
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
в мире
нурлан абдиров
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан Абдиров."Получили избирательные бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%", - сказал он.Вечером в воскресенье ЦИК сообщал, что предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%.
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казахстан, выборы президента казахстана — 2022, в мире, нурлан абдиров
Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, В мире, Нурлан Абдиров
08:13 21.11.2022 (обновлено: 08:21 21.11.2022)
 
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента

ЦИК: итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВнеочередные выборы президента в Казахстане
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Внеочередные выборы президента в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан Абдиров.
"Получили избирательные бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%", - сказал он.
Вечером в воскресенье ЦИК сообщал, что предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%.
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
08:21
Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана
 
КазахстанВыборы президента Казахстана — 2022В миреНурлан Абдиров
 
 
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