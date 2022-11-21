https://ria.ru/20221121/vybory-1832985377.html

Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента

Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента - РИА Новости, 21.11.2022

Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 69,44 процента

Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:13

2022-11-21T08:13

2022-11-21T08:21

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

в мире

нурлан абдиров

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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, составила 69,44%, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан Абдиров."Получили избирательные бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%", - сказал он.Вечером в воскресенье ЦИК сообщал, что предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%.

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832985651.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казахстан, выборы президента казахстана — 2022, в мире, нурлан абдиров