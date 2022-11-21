https://ria.ru/20221121/vsu-1833017914.html
В ЛНР заявили о переходе ВСУ в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
В ЛНР заявили о переходе ВСУ в глухую оборону под Артемовском и Соледаром - РИА Новости, 21.11.2022
В ЛНР заявили о переходе ВСУ в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
Украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике, сообщил в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:23
2022-11-21T11:23
2022-11-21T11:49
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
артемовск
соледар
россия
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ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский Генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
артемовск
соледар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:23 21.11.2022 (обновлено: 11:49 21.11.2022)
В ЛНР заявили о переходе ВСУ в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
Представитель ЛНР Марочко заявил, что ВСУ под Артемовском и Соледаром перешли в оборону