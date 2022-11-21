https://ria.ru/20221121/ukraina-1833091485.html
На стороне Киева воюют до десяти иностранных ЧВК, заявили в ЛНР
На стороне Киева воюют до десяти иностранных ЧВК, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.11.2022
На стороне Киева воюют до десяти иностранных ЧВК, заявили в ЛНР
На стороне Вооруженных сил Украины воюют до 10 иностранных частных военных компаний, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:33
2022-11-21T14:33
2022-11-21T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На стороне Вооруженных сил Украины воюют до 10 иностранных частных военных компаний, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко эфире телеканала "Россия 24".Он отметил рост количества иностранных наемников, прибывающих из постсоветских республик, стран Восточной Европы и НАТО."Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до десяти, этих частных компаний. Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине", — сказал Марочко.Он напомнил, что еще до начала специальной военной операции на Украине действовал так называемый иностранный легион, куда входили представители Польши, Литвы, Латвии, Эстонии."Сейчас этот "иностранный легион" довольно-таки сильно был потрепан нашими войсками, и они разбились на более мелкие какие-то группы, от взвода до ротно-тактических групп, и выполняют различные задачи здесь, на Донбассе. Прежде всего это устрашающее действие, то есть они выступают в качестве заградотрядов, это штурмовые подразделения, потому что они имеют навыки и опыт, а как раз квалифицированных кадров у вооруженных формирований Украины сейчас не хватает", — уточнил Марочко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221114/tank-1831333847.html
https://ria.ru/20221111/svo-1830655652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, НАТО
14:33 21.11.2022 (обновлено: 16:03 21.11.2022)
На стороне Киева воюют до десяти иностранных ЧВК, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР Марочко заявил о присутствии в Донбассе регулярных сил НАТО под видом ЧВК