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В Сети "заподозрили неладное" после слов замглавы МИД Украины о Путине - РИА Новости, 21.11.2022
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В Сети "заподозрили неладное" после слов замглавы МИД Украины о Путине
В Сети "заподозрили неладное" после слов замглавы МИД Украины о Путине - РИА Новости, 21.11.2022
В Сети "заподозрили неладное" после слов замглавы МИД Украины о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:34
2022-11-21T12:26
в мире
владимир путин
владимир зеленский
андрей мельник
киев
украина
россия
нато
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум Владимиру Путину для завершения спецоперации."А что вы сделали, дорогой Мельник, чтобы предотвратить эскалацию? Правильно, ничего. Вот разворовывать деньги Киев умеет очень хорошо. На месте Шольца я бы поставил ультиматум вам", — отметил другой пользователь."Все больше складывается впечатление, что Украина хочет втянуть НАТО в войну. Нечистое это дело", — возмутился еще один из читателей."А вы не хотите извиниться за убийство людей в Польше? Вы не в том положении, чтобы требовать ультиматумы", — посетовал четвертый комментатор."Германия не воюет с Россией, почему мы должны ставить ультиматумы Путину? Пусть Зеленский позвонит Путину и поговорит. Так бы сделал нормальный президент", — пришли к такому выводу пользователи.Накануне замминистра иностранных дел Украины заявил, что Шольц должен поставить ультиматум Владимиру Путину, так как президент России "понимает только силу".Мельник прославился провокационными высказываниями, которые вызывают широкий общественный резонанс. Так, он называл немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".В июле этого года Зеленский подписал указ об увольнении скандального дипломата с должности посла в ФРГ. А 18 ноября Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.Зеленский заявил о переговорах с Россией после сообщений СМИ о том, что Запад побуждает Киев к диалогу с Москвой. Политик отметил, что Украина сядет за стол переговоров при условии, если будет восстановлена территориальная целостность страны. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Путиным, и Зеленский не раз говорил, что не станет их вести.В Москве ответили, что Россия остается открытой к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
https://ria.ru/20221121/makron-1832993321.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, андрей мельник, киев, украина, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Киев, Украина, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
10:34 21.11.2022 (обновлено: 12:26 21.11.2022)
 
В Сети "заподозрили неладное" после слов замглавы МИД Украины о Путине

Пользователей Twitter возмутило требование Мельника к Шольцу поставить ультиматум Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум Владимиру Путину для завершения спецоперации.

"Объясните мне, пожалуйста, о каком ультиматуме идет речь? Ультиматум нужно предъявить Зеленскому, чтобы он наконец-то сел за стол переговоров. У меня есть подозрения, что Киев пытается стравить Россию и НАТО", — съязвил комментатор.

"А что вы сделали, дорогой Мельник, чтобы предотвратить эскалацию? Правильно, ничего. Вот разворовывать деньги Киев умеет очень хорошо. На месте Шольца я бы поставил ультиматум вам", — отметил другой пользователь.
"Все больше складывается впечатление, что Украина хочет втянуть НАТО в войну. Нечистое это дело", — возмутился еще один из читателей.
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"А вы не хотите извиниться за убийство людей в Польше? Вы не в том положении, чтобы требовать ультиматумы", — посетовал четвертый комментатор.
"Германия не воюет с Россией, почему мы должны ставить ультиматумы Путину? Пусть Зеленский позвонит Путину и поговорит. Так бы сделал нормальный президент", — пришли к такому выводу пользователи.
Накануне замминистра иностранных дел Украины заявил, что Шольц должен поставить ультиматум Владимиру Путину, так как президент России "понимает только силу".
Мельник прославился провокационными высказываниями, которые вызывают широкий общественный резонанс. Так, он называл немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу".
В июле этого года Зеленский подписал указ об увольнении скандального дипломата с должности посла в ФРГ. А 18 ноября Мельника назначили заместителем министра иностранных дел.
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Зеленский заявил о переговорах с Россией после сообщений СМИ о том, что Запад побуждает Киев к диалогу с Москвой. Политик отметил, что Украина сядет за стол переговоров при условии, если будет восстановлена территориальная целостность страны.
При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Путиным, и Зеленский не раз говорил, что не станет их вести.
В Москве ответили, что Россия остается открытой к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
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