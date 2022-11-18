https://ria.ru/20221118/melnik-1832636845.html

Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД

Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД - РИА Новости, 18.11.2022

Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД

Экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной Раде... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:56

2022-11-18T19:56

2022-11-18T19:58

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андрей мельник

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника с должности посла в ФРГ, ряд заявлений дипломата ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, говорил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.

https://ria.ru/20221111/melnik-1830913914.html

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Евгения Нефедова

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, украина, германия, берлин (город), верховная рада украины, мид германии