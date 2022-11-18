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Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД - РИА Новости, 18.11.2022
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Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД
Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД - РИА Новости, 18.11.2022
Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД
Экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной Раде... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:56
2022-11-18T19:58
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
украина
германия
берлин (город)
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника с должности посла в ФРГ, ряд заявлений дипломата ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, говорил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, украина, германия, берлин (город), верховная рада украины, мид германии
В мире, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Берлин (город), Верховная Рада Украины, МИД Германии
19:56 18.11.2022 (обновлено: 19:58 18.11.2022)
 
Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД

Мельничук: экс-посла Украины в Берлине Мельника назначили замминистра иностранных дел

© Фото : MFA of UkraineАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кадровый блок: кабинетом министров Украины назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника с должности посла в ФРГ, ряд заявлений дипломата ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев Бандеру "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения. МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, говорил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:42
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В миреАндрей МельникВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияБерлин (город)Верховная Рада УкраиныМИД Германии
 
 
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