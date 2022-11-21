https://ria.ru/20221121/ukraina-1832998673.html

В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины

В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины - РИА Новости, 21.11.2022

В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины

Отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:53

2022-11-21T09:53

2022-11-21T09:53

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

константин косачев

украина

россия

киев

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Кроме того, политик подчеркнул, что Киев нужно начать принуждать к исполнению своих обязательств, которые были заложены в Минских соглашениях. При этом он признал, что они уже тратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014-2015 годах"Но не утратил силу принцип, который был в них заложен: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением", — отметил он.В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.

https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html

https://ria.ru/20221121/uslovie-1832979843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), константин косачев, украина, россия, киев, совет федерации рф