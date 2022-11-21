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В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины - РИА Новости, 21.11.2022
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В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины
В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины - РИА Новости, 21.11.2022
В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины
Отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:53
2022-11-21T09:53
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
константин косачев
украина
россия
киев
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Кроме того, политик подчеркнул, что Киев нужно начать принуждать к исполнению своих обязательств, которые были заложены в Минских соглашениях. При этом он признал, что они уже тратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014-2015 годах"Но не утратил силу принцип, который был в них заложен: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением", — отметил он.В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), константин косачев, украина, россия, киев, совет федерации рф
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Константин Косачев, Украина, Россия, Киев, Совет Федерации РФ
09:53 21.11.2022
 
В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины

Косачев заявил, что отношения России и Украины нормализуются после смены власти в Киеве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем", — сказал он.
Кроме того, политик подчеркнул, что Киев нужно начать принуждать к исполнению своих обязательств, которые были заложены в Минских соглашениях. При этом он признал, что они уже тратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014-2015 годах
"Но не утратил силу принцип, который был в них заложен: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением", — отметил он.
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В последнее время Зеленский не раз высказывался по поводу переговоров с Москвой, причем его заявления были крайне противоречивыми: он то исключал возможность какого-либо диалога, то выдвигал условия для его начала, то требовал сделать переговоры публичными. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у киевских властей семь пятниц на неделе, но все это говорит только о том, что украинская сторона не хочет никакого диалога вообще.
Тем не менее, подчеркнул Песков, Москва открыта к переговорам и ее цели хорошо известны киевским властям.
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