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Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной - РИА Новости, 21.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221121/turtsiya-1833055360.html
Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной
Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной - РИА Новости, 21.11.2022
Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:03
2022-11-21T13:03
война в сирии
в мире
сирия
ирак
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно.Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака."В проведении воздушной операции принимали участие около 70 боевых и вспомогательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В ходе операции были успешно уничтожены 89 целей, состоящих из убежищ, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов, так называемых штабов и тренировочных лагерей террористов, угрожающих нашей стране, нации и безопасности границ на севере Сирии и Ирака… На данный момент с высокой точностью поражены 45 объектов террористов вглубь 140 километров на север Ирака и 44 - вглубь 20 километров в Сирии. Наши бойцы, участвовавшие в операции, вернулись на место службы без каких-либо происшествий. Пока шла операция, я встретился с Хулуси-пашой (главой Минобороны Хулуси Акаром) в 04.00 (совпадает с мск) утра, и он рассказал мне о последней ситуации. Таким образом, мы завершили ночь успешной операцией", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20221121/turtsiya-1833036575.html
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в мире, сирия, ирак, турция, реджеп тайип эрдоган
Война в Сирии, В мире, Сирия, Ирак, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
13:03 21.11.2022
 
Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной

Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно.
Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.
Медики перевозят пострадавших в результате обстрела города Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:13
Боевики РПК обстреляли турецкий город Каркамыш на границе с Сирией
"В проведении воздушной операции принимали участие около 70 боевых и вспомогательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В ходе операции были успешно уничтожены 89 целей, состоящих из убежищ, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов, так называемых штабов и тренировочных лагерей террористов, угрожающих нашей стране, нации и безопасности границ на севере Сирии и Ирака… На данный момент с высокой точностью поражены 45 объектов террористов вглубь 140 километров на север Ирака и 44 - вглубь 20 километров в Сирии. Наши бойцы, участвовавшие в операции, вернулись на место службы без каких-либо происшествий. Пока шла операция, я встретился с Хулуси-пашой (главой Минобороны Хулуси Акаром) в 04.00 (совпадает с мск) утра, и он рассказал мне о последней ситуации. Таким образом, мы завершили ночь успешной операцией", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Президент Турции Эрдоган отдает приказ о проведении воздушной операции в Сирии и Ираке
20 ноября, 12:40
СМИ показали, как Эрдоган отдал приказ об операции в Сирии и Ираке
 
Война в СирииВ миреСирияИракТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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