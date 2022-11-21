Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной
Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно.
Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.
"В проведении воздушной операции принимали участие около 70 боевых и вспомогательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В ходе операции были успешно уничтожены 89 целей, состоящих из убежищ, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов, так называемых штабов и тренировочных лагерей террористов, угрожающих нашей стране, нации и безопасности границ на севере Сирии и Ирака… На данный момент с высокой точностью поражены 45 объектов террористов вглубь 140 километров на север Ирака и 44 - вглубь 20 километров в Сирии. Наши бойцы, участвовавшие в операции, вернулись на место службы без каких-либо происшествий. Пока шла операция, я встретился с Хулуси-пашой (главой Минобороны Хулуси Акаром) в 04.00 (совпадает с мск) утра, и он рассказал мне о последней ситуации. Таким образом, мы завершили ночь успешной операцией", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.