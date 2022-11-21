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ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
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ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ
ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ
Турция может готовиться к наземной операции на севере Сирии, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T07:36
2022-11-21T08:38
в мире
сирия
турция
ирак
рабочая партия курдистана
сирийские демократические силы
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турция может готовиться к наземной операции на севере Сирии, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники."При операции "Коготь-мечь" были уничтожены 89 объектов террористов. Многие террористы РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), включая нескольких высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", — пишет издание.Сообщается, что самолеты, взлетающие с шести различных баз по всей стране, проводили одновременные операции против целей в Сирии и Северном Ираке.Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.Поводом для проведения стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.
https://ria.ru/20221121/turtsiya-1832982627.html
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в мире, сирия, турция, ирак, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, взрыв в центре стамбула
В мире, Сирия, Турция, Ирак, Рабочая партия Курдистана, Сирийские демократические силы, Взрыв в центре Стамбула
07:36 21.11.2022 (обновлено: 08:38 21.11.2022)
 
ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ

Yeni Şafak: операция ВС Турции в Сирии рассматривается как шаг возможной наземной операции

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турция может готовиться к наземной операции на севере Сирии, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники.
"При операции "Коготь-мечь" были уничтожены 89 объектов террористов. Многие террористы РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), включая нескольких высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", — пишет издание.
Истребители ВВС Турции на авиабазе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
07:25
СМИ: Турция перенесла операцию в Сирии после расшифровки данных Вашингтоном
Сообщается, что самолеты, взлетающие с шести различных баз по всей стране, проводили одновременные операции против целей в Сирии и Северном Ираке.

"При операции, которая проводилась боевыми самолетами и самолетами поддержки, а также беспилотными летательными аппаратами, были уничтожены цели, включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады, принадлежащие террористам", — уточнило издание.

Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.
Поводом для проведения стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.
Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 03:53
Минобороны Турции заявило о соответствии операции в Сирии Уставу ООН
 
В миреСирияТурцияИракРабочая партия КурдистанаСирийские демократические силыВзрыв в центре Стамбула
 
 
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