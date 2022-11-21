07:36 21.11.2022 (обновлено: 08:38 21.11.2022)
ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ
Yeni Şafak: операция ВС Турции в Сирии рассматривается как шаг возможной наземной операции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турция может готовиться к наземной операции на севере Сирии, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники.
"При операции "Коготь-мечь" были уничтожены 89 объектов террористов. Многие террористы РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), включая нескольких высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", — пишет издание.
Сообщается, что самолеты, взлетающие с шести различных баз по всей стране, проводили одновременные операции против целей в Сирии и Северном Ираке.
"При операции, которая проводилась боевыми самолетами и самолетами поддержки, а также беспилотными летательными аппаратами, были уничтожены цели, включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады, принадлежащие террористам", — уточнило издание.
Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.
Поводом для проведения стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.
Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.