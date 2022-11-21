https://ria.ru/20221121/turtsiya-1832983145.html

ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ

ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022

ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии, пишут СМИ

Турция может готовиться к наземной операции на севере Сирии, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T07:36

2022-11-21T07:36

2022-11-21T08:38

в мире

сирия

турция

ирак

рабочая партия курдистана

сирийские демократические силы

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турция может готовиться к наземной операции на севере Сирии, пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники."При операции "Коготь-мечь" были уничтожены 89 объектов террористов. Многие террористы РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), включая нескольких высокопоставленных руководителей, были ликвидированы. Операция рассматривается как первый шаг возможной наземной операции в Сирии", — пишет издание.Сообщается, что самолеты, взлетающие с шести различных баз по всей стране, проводили одновременные операции против целей в Сирии и Северном Ираке.Накануне Министерство обороны Турции объявило о начале воздушной операции "Коготь-меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака. По данным ведомства, террористы используют северные территории этих стран в качестве баз для нападения на Турцию.Поводом для проведения стал теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября. При взрыве на пешеходной улице Истикляль погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемую задержали, она призналась в связях с РПК. В турецком МВД заявляли, что указание совершить атаку поступило из Кобани, а исполнитель прошел на территорию страны через Африн.Вооруженный конфликт с боевиками из Рабочей партии Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы курдов, против которых турецкие ВС проводят воздушные и наземные операции.

https://ria.ru/20221121/turtsiya-1832982627.html

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832826949.html

сирия

турция

ирак

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в мире, сирия, турция, ирак, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, взрыв в центре стамбула