https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html

Эксперт объяснил, что повысило поддержку Токаева

Эксперт объяснил, что повысило поддержку Токаева - РИА Новости, 21.11.2022

Эксперт объяснил, что повысило поддержку Токаева

Высокая поддержка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, продемонстрированная гражданами на прошедших выборах главы государства, связана в том числе с... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:36

2022-11-21T10:36

2022-11-21T10:37

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данияр ашимбаев

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выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Высокая поддержка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, продемонстрированная гражданами на прошедших выборах главы государства, связана в том числе с решительными действиями, предпринятыми им в ходе беспорядков в январе этого года, считает политолог Данияр Ашимбаев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Столь высокий уровень поддержки связан и с решительными действиями главы государства в ходе январских событий. Многие тогда впервые увидели в Токаеве сильного и жесткого национального лидера", - написал Ашимбаев в своем Telegram-канале.По мнению политолога, очевидно, что ведущиеся "провокаторами информационные кампании по дискредитации принятых тогда Токаевым решений не получили поддержки у населения". "Большое уважение вызвало и то, что, получив по сути карт-бланш практически на любую политику, Токаев пошел не на создание культа личности и концентрации власти, а на сокращение президентских полномочий и срока правления ради создания более сбалансированной и демократической системы управления, эффективной модели представленности интересов населения, общества, гражданского диалога", - подчеркнул Ашимбаев.Эксперт также обратил внимание, что "высокая - но без фанатизма - явка говорит об относительно небольшом административном вмешательстве (без "каруселей")". Вместе с тем, по оценке политолога, ряд избирателей не пошли на выборы по двум причинам: предопределенность итогов и отсутствие реальных оппонентов."Общие цифры показывают, что вокруг Токаева сплотились все социальные, национальные, политические и возрастные категории казахстанцев. Его политика активного внешнеполитического нейтралитета, борьбы с политико-экономическим монополизмом, модернизации политической системы, курса на повышение уровня образованности и трудолюбия нации получила адекватную и консолидированную поддержку населения страны", - заключил Ашимбаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833005064.html

https://ria.ru/20221120/obeschanie-1832962689.html

https://ria.ru/20221121/yavka-1832999387.html

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в мире, данияр ашимбаев, касым-жомарт токаев, казахстан, жанаозен, актау, telegram (приложение), выборы президента казахстана — 2022