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Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах

Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах - РИА Новости, 21.11.2022

Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах

Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:16

2022-11-21T09:16

2022-11-21T09:16

в мире

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

киргизия

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.Токаев, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Киргизией.Согласно пресс-релизу, в ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, киргизия, казахстан, выборы президента казахстана — 2022