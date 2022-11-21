Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах
Глава Киргизии Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана во время брифинга Центральной избирательной комиссии в Астане
Предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана во время брифинга Центральной избирательной комиссии в Астане
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Киргизией.
Согласно пресс-релизу, в ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.
20 ноября, 03:26Процедура выборов президента Казахстана