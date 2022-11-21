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Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах - РИА Новости, 21.11.2022
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Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах
Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах - РИА Новости, 21.11.2022
Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах
Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:16
2022-11-21T09:16
в мире
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
киргизия
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.Токаев, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Киргизией.Согласно пресс-релизу, в ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.
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в мире, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, киргизия, казахстан, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Киргизия, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022
09:16 21.11.2022
 
Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах

Глава Киргизии Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана во время брифинга Центральной избирательной комиссии в Астане
Предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана во время брифинга Центральной избирательной комиссии в Астане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана во время брифинга Центральной избирательной комиссии в Астане
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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Киргизией.
Согласно пресс-релизу, в ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреКасым-Жомарт ТокаевСадыр ЖапаровКиргизияКазахстанВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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