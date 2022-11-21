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Всемирный день телевидения - РИА Новости, 21.11.2022
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Всемирный день телевидения
Всемирный день телевидения - РИА Новости, 21.11.2022
Всемирный день телевидения
21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T00:29
2022-11-21T00:29
справки
владимир зворыкин
россия
ссср
сша
оон
телевидение
всемирный день телевидения
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21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции от 17 декабря 1996 года. До этого, 21-22 ноября 1996 года, ООН провела первый Всемирный телевизионный форум, где ведущие представители СМИ обсудили растущее значение телевидения в современном меняющемся мире. В ознаменование даты форума Генеральная Ассамблея постановила провозгласить 21 ноября Всемирным днем телевидения. Учреждение дня стало признанием растущего влияния телевидения на процесс принятия решений. Телевидение было признано в качестве важного инструмента ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Всемирный день телевидения по своей сути посвящен философии, которую привносит в жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации. Телевидение (от теле... и слова "видение") – область науки, техники, культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигналов (эфирное телевидение) или электрических сигналов, передаваемых по проводам (кабельное телевидение). Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения). Зарождение телевидения относится к началу XX века. У него нет единственного изобретателя. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров Бориса Розинга, Семена Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американских изобретателей Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британского инженера Алана Кэмпбелла-Суинтона и других в конце 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии практического пользования. Толчком к созданию электронного телевидения послужило изобретение передающей телевизионной трубки и кинескопа. Исторически телевидение развивалось, начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). К началу 1950-х годов в США, СССР и затем в других странах были разработаны системы цветного телевидения электронного типа, которые составили три основных типа: советско-французскую систему SECAM (СЕКАМ), западногерманскую PAL (ПАЛ) и американскую NTSC (НТСЦ). В 1967 году в СССР было запущено цветное вещание в стандарте SECAM 625/50. В том же году были введены в эксплуатацию главный телецентр страны – АСК-1 ТТЦ "Останкино" – и Останкинская башня. До середины 1980-х годов телевидение в СССР было преимущественно эфирным – телевизионные сигналы передавались посредством радиоволн, кроме систем промышленного телевидения, где телевизионные сигналы шли по кабелю. С 1980-х годов кабельное телевидение стало составной частью телевизионного вещания. Его широкое распространение обусловлено тем, что при массовом внедрении телевизионного радиовещания, особенно в городах с застройкой домами повышенной этажности, стали проявляться искажения при приеме сигналов изображения (снижение или потеря четкости, многократные повторы, срывы сигнализации и т. п.), вызванные экранированием и переотражением радиоволн. В 1980-х годах началась разработка систем цифрового телевидения. В системе цифрового телевидения передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых (цифровых) комбинаций электрических импульсов, что обеспечивает высокое качество передачи изображений. При приеме цифровой телевизионный сигнал преобразуется в аналоговый с последующим воспроизведением изображения на экране обычного кинескопа. По сравнению с обычным и аналоговыми системами телевизионного вещания передача телевизионных сигналов цифровым кодом имеет ряд преимуществ, важнейшим из которых является отсутствие накопления помех и искажения видеоинформации в процессе передачи. Переход на цифровое телевизионное вещание начался в странах Европы, Америке и Японии в 1990-х годах. Цифровизация эфирного телевизионного вещания в России была осуществлена при реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" – крупнейшего инфраструктурного проекта по обновлению существующей сети наземного вещания, переходу на современные цифровые технологии и развитию информационного пространства страны. Сначала в рамках целевой программы проводились мероприятия по строительству и развитию наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которые завершились к концу 2018 года. Переход от аналогового к цифровому телевещанию в России начался 3 декабря 2018 года, проходил поэтапно и полностью завершился 14 октября 2019 года. В результате страна перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов. Переход на цифровое вещание в России стал самым масштабным цифровым проектом в мире и по охвату аудитории, и по инфраструктуре, которую надо было построить. Затраты на создание цифровой телесети в России составили около 1,5 тысячи рублей на семью – в три раза меньше, чем в Испании, и в семь раз меньше, чем в Великобритании. До начала цифровизации в пользовании 38 миллионов граждан РФ были два телевизионных канала, после цифровизации стали доступны 20 каналов, их медиапотребление увеличилось в 10 раз. 22 миллионам граждан РФ были доступны не более четырех телевизионных каналов, теперь они принимают 20 – медиапотребление увеличилось в пять раз. В настоящее время 98,4% телезрителей России могут бесплатно принимать 10 телеканалов и три радиоканала первого мультиплекса (пакет цифровых телевизионных каналов), и 98,1% телезрителей страны имеют возможность бесплатного приема 20 эфирных цифровых телеканалов. С развитием спутникового телевизионного вещания появилась реальная возможность принимать телевизионные передачи практически из любой точки земного шара. Использование в качестве среды распространения сети интернет обусловило возможность перехода от вещательного принципа распределения телевизионных программ (одновременная передача пакета программ всем пользователям) к индивидуальному (передача каждому пользователю какой-либо одной программы из всех имеющихся в базе), согласно которому каждый пользователь может формировать индивидуальный просмотр телевизионных передач в соответствии со своим желанием и вкусом. Кроме того, появляется возможность построения интерактивной системы, позволяющей организовать диалог пользователя с центрами производства телевизионных программ и другими источниками информации. Телевидение – одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной, рекламной); оно применяется также в научных, организационных, технических и других прикладных целях, например в промышленности и на транспорте (диспетчеризация, контроль), при космических и ядерных исследованиях, в медицине. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, владимир зворыкин, россия, ссср, сша, оон, телевидение, всемирный день телевидения
Справки, Владимир Зворыкин, Россия, СССР, США, ООН, Телевидение, Всемирный день телевидения
00:29 21.11.2022
 

Всемирный день телевидения

© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Fotolia / Degimages
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21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции от 17 декабря 1996 года.
До этого, 21-22 ноября 1996 года, ООН провела первый Всемирный телевизионный форум, где ведущие представители СМИ обсудили растущее значение телевидения в современном меняющемся мире. В ознаменование даты форума Генеральная Ассамблея постановила провозгласить 21 ноября Всемирным днем телевидения.
Учреждение дня стало признанием растущего влияния телевидения на процесс принятия решений. Телевидение было признано в качестве важного инструмента ориентации, направления и мониторинга общественного мнения.
Всемирный день телевидения по своей сути посвящен философии, которую привносит в жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации.
Телевидение (от теле... и слова "видение") – область науки, техники, культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигналов (эфирное телевидение) или электрических сигналов, передаваемых по проводам (кабельное телевидение). Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения).
Зарождение телевидения относится к началу XX века. У него нет единственного изобретателя. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров Бориса Розинга, Семена Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американских изобретателей Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британского инженера Алана Кэмпбелла-Суинтона и других в конце 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии практического пользования. Толчком к созданию электронного телевидения послужило изобретение передающей телевизионной трубки и кинескопа.
Исторически телевидение развивалось, начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). К началу 1950-х годов в США, СССР и затем в других странах были разработаны системы цветного телевидения электронного типа, которые составили три основных типа: советско-французскую систему SECAM (СЕКАМ), западногерманскую PAL (ПАЛ) и американскую NTSC (НТСЦ).
В 1967 году в СССР было запущено цветное вещание в стандарте SECAM 625/50. В том же году были введены в эксплуатацию главный телецентр страны – АСК-1 ТТЦ "Останкино" – и Останкинская башня.
До середины 1980-х годов телевидение в СССР было преимущественно эфирным – телевизионные сигналы передавались посредством радиоволн, кроме систем промышленного телевидения, где телевизионные сигналы шли по кабелю. С 1980-х годов кабельное телевидение стало составной частью телевизионного вещания. Его широкое распространение обусловлено тем, что при массовом внедрении телевизионного радиовещания, особенно в городах с застройкой домами повышенной этажности, стали проявляться искажения при приеме сигналов изображения (снижение или потеря четкости, многократные повторы, срывы сигнализации и т. п.), вызванные экранированием и переотражением радиоволн.
В 1980-х годах началась разработка систем цифрового телевидения. В системе цифрового телевидения передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых (цифровых) комбинаций электрических импульсов, что обеспечивает высокое качество передачи изображений. При приеме цифровой телевизионный сигнал преобразуется в аналоговый с последующим воспроизведением изображения на экране обычного кинескопа. По сравнению с обычным и аналоговыми системами телевизионного вещания передача телевизионных сигналов цифровым кодом имеет ряд преимуществ, важнейшим из которых является отсутствие накопления помех и искажения видеоинформации в процессе передачи.
Переход на цифровое телевизионное вещание начался в странах Европы, Америке и Японии в 1990-х годах.
Цифровизация эфирного телевизионного вещания в России была осуществлена при реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" – крупнейшего инфраструктурного проекта по обновлению существующей сети наземного вещания, переходу на современные цифровые технологии и развитию информационного пространства страны. Сначала в рамках целевой программы проводились мероприятия по строительству и развитию наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которые завершились к концу 2018 года. Переход от аналогового к цифровому телевещанию в России начался 3 декабря 2018 года, проходил поэтапно и полностью завершился 14 октября 2019 года. В результате страна перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов.
Переход на цифровое вещание в России стал самым масштабным цифровым проектом в мире и по охвату аудитории, и по инфраструктуре, которую надо было построить. Затраты на создание цифровой телесети в России составили около 1,5 тысячи рублей на семью – в три раза меньше, чем в Испании, и в семь раз меньше, чем в Великобритании.
До начала цифровизации в пользовании 38 миллионов граждан РФ были два телевизионных канала, после цифровизации стали доступны 20 каналов, их медиапотребление увеличилось в 10 раз. 22 миллионам граждан РФ были доступны не более четырех телевизионных каналов, теперь они принимают 20 – медиапотребление увеличилось в пять раз.
В настоящее время 98,4% телезрителей России могут бесплатно принимать 10 телеканалов и три радиоканала первого мультиплекса (пакет цифровых телевизионных каналов), и 98,1% телезрителей страны имеют возможность бесплатного приема 20 эфирных цифровых телеканалов.
С развитием спутникового телевизионного вещания появилась реальная возможность принимать телевизионные передачи практически из любой точки земного шара.
Использование в качестве среды распространения сети интернет обусловило возможность перехода от вещательного принципа распределения телевизионных программ (одновременная передача пакета программ всем пользователям) к индивидуальному (передача каждому пользователю какой-либо одной программы из всех имеющихся в базе), согласно которому каждый пользователь может формировать индивидуальный просмотр телевизионных передач в соответствии со своим желанием и вкусом. Кроме того, появляется возможность построения интерактивной системы, позволяющей организовать диалог пользователя с центрами производства телевизионных программ и другими источниками информации.
Телевидение – одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной, рекламной); оно применяется также в научных, организационных, технических и других прикладных целях, например в промышленности и на транспорте (диспетчеризация, контроль), при космических и ядерных исследованиях, в медицине.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир ЗворыкинРоссияСССРСШАООНТелевидениеВсемирный день телевидения
 
 
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