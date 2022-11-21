https://ria.ru/20221121/svyaz-1833083708.html
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи - РИА Новости, 21.11.2022
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи
Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предусматривают компенсации волонтерам на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:15
2022-11-21T14:15
2022-11-21T14:17
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предусматривают компенсации волонтерам на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на доходы физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие изменения вносятся в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и в Налоговый кодекс.Данные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов данных инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Эти средства будут возмещаться волонтерам так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, отмечал ранее сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно просили решить этот вопрос (введения компенсаций на услуги связи - ред.), который особенно остро встал во время пандемии.
https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html
https://ria.ru/20221116/mediki-1832001686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, владимир путин, андрей турчак, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин, Андрей Турчак, Общество
14:15 21.11.2022 (обновлено: 14:17 21.11.2022)
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи
Президент Путин подписал закон, предусматривающий компенсации волонтерам на услуги связи