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Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи - РИА Новости, 21.11.2022
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Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи - РИА Новости, 21.11.2022
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи
Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предусматривают компенсации волонтерам на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:15
2022-11-21T14:17
совет федерации рф
россия
владимир путин
андрей турчак
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предусматривают компенсации волонтерам на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на доходы физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие изменения вносятся в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и в Налоговый кодекс.Данные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов данных инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Эти средства будут возмещаться волонтерам так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, отмечал ранее сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно просили решить этот вопрос (введения компенсаций на услуги связи - ред.), который особенно остро встал во время пандемии.
https://ria.ru/20221117/volontery-1832252384.html
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совет федерации рф, россия, владимир путин, андрей турчак, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин, Андрей Турчак, Общество
14:15 21.11.2022 (обновлено: 14:17 21.11.2022)
 
Волонтеры в России будут получать компенсации на услуги связи

Президент Путин подписал закон, предусматривающий компенсации волонтерам на услуги связи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВолонтеры
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Волонтеры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предусматривают компенсации волонтерам на услуги связи и освобождают эти компенсации от налога на доходы физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и в Налоговый кодекс.
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Данные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов данных инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Эти средства будут возмещаться волонтерам так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.
Связь - довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, отмечал ранее сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно просили решить этот вопрос (введения компенсаций на услуги связи - ред.), который особенно остро встал во время пандемии.
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