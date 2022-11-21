https://ria.ru/20221121/sud-1833009337.html
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка - РИА Новости, 21.11.2022
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка
Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:53
2022-11-21T10:53
2022-11-21T11:39
центральный банк рф (цб рф)
бинбанк
происшествия
михаил гуцериев
александр лукин
сергей савельев
москва
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.Изначально этот иск на сумму 85,4 миллиарда рублей ЦБ в сентябре 2020 года предъявил к шести солидарным ответчикам – Шишханову, другому совладельцу Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам. В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение "Открытия" с Гуцериевым на 14,2 миллиарда рублей, после чего прекратил производство по требованиям к этому ответчику и снизил сумму требований к оставшимся соответчикам.Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно от этой суммы рассчитана сумма иска. По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).Ответчики в суде заявили, что расчет по формуле, появившейся в законе в 2018 году, уже после начала санации Бинбанка, неприменим к этому делу, так как норма не имеет обратной силы. Кроме того, по словам ответчиков, у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка.Представитель Шишханова заявил, что в случае банкротства банка, а не его санации, все требования кредиторов были бы удовлетворены и топ-менеджмент нельзя было бы привлечь к субсидиарной ответственности. Он назвал норму, закрепившую формулу расчета убытков от санации банков, абсурдной. "Она не красит наше право в исторической перспективе", - сказал Сергей Савельев, представлявший интересы Шишханова. Он сравнил ее со статьей о тунеядстве, по которой в СССР судили поэта Иосифа Бродского.ЦБ в 2017 году взял банк "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК ФКБС. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов, которые отошли "Трасту". Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.
https://ria.ru/20221116/putin-1831946655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), бинбанк, происшествия, михаил гуцериев, александр лукин, сергей савельев, москва
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Бинбанк, Происшествия, Михаил Гуцериев, Александр Лукин, Сергей Савельев, Москва
10:53 21.11.2022 (обновлено: 11:39 21.11.2022)
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка
Суд по иску ЦБ взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка Шишханова
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.
Изначально этот иск на сумму 85,4 миллиарда рублей ЦБ
в сентябре 2020 года предъявил к шести солидарным ответчикам – Шишханову, другому совладельцу Михаилу Гуцериеву
и четырем бывшим топ-менеджерам. В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение "Открытия" с Гуцериевым на 14,2 миллиарда рублей, после чего прекратил производство по требованиям к этому ответчику и снизил сумму требований к оставшимся соответчикам.
Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно от этой суммы рассчитана сумма иска. По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Ответчики в суде заявили, что расчет по формуле, появившейся в законе в 2018 году, уже после начала санации Бинбанка, неприменим к этому делу, так как норма не имеет обратной силы. Кроме того, по словам ответчиков, у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка.
Представитель Шишханова заявил, что в случае банкротства банка, а не его санации, все требования кредиторов были бы удовлетворены и топ-менеджмент нельзя было бы привлечь к субсидиарной ответственности. Он назвал норму, закрепившую формулу расчета убытков от санации банков, абсурдной. "Она не красит наше право в исторической перспективе", - сказал Сергей Савельев
, представлявший интересы Шишханова. Он сравнил ее со статьей о тунеядстве, по которой в СССР
судили поэта Иосифа Бродского.
ЦБ в 2017 году взял банк "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК ФКБС. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов, которые отошли "Трасту". Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.