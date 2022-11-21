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Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка - РИА Новости, 21.11.2022
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Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка - РИА Новости, 21.11.2022
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка
Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:53
2022-11-21T11:39
центральный банк рф (цб рф)
бинбанк
происшествия
михаил гуцериев
александр лукин
сергей савельев
москва
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.Изначально этот иск на сумму 85,4 миллиарда рублей ЦБ в сентябре 2020 года предъявил к шести солидарным ответчикам – Шишханову, другому совладельцу Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам. В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение "Открытия" с Гуцериевым на 14,2 миллиарда рублей, после чего прекратил производство по требованиям к этому ответчику и снизил сумму требований к оставшимся соответчикам.Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно от этой суммы рассчитана сумма иска. По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).Ответчики в суде заявили, что расчет по формуле, появившейся в законе в 2018 году, уже после начала санации Бинбанка, неприменим к этому делу, так как норма не имеет обратной силы. Кроме того, по словам ответчиков, у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка.Представитель Шишханова заявил, что в случае банкротства банка, а не его санации, все требования кредиторов были бы удовлетворены и топ-менеджмент нельзя было бы привлечь к субсидиарной ответственности. Он назвал норму, закрепившую формулу расчета убытков от санации банков, абсурдной. "Она не красит наше право в исторической перспективе", - сказал Сергей Савельев, представлявший интересы Шишханова. Он сравнил ее со статьей о тунеядстве, по которой в СССР судили поэта Иосифа Бродского.ЦБ в 2017 году взял банк "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК ФКБС. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов, которые отошли "Трасту". Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.
https://ria.ru/20221116/putin-1831946655.html
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центральный банк рф (цб рф), бинбанк, происшествия, михаил гуцериев, александр лукин, сергей савельев, москва
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Бинбанк, Происшествия, Михаил Гуцериев, Александр Лукин, Сергей Савельев, Москва
10:53 21.11.2022 (обновлено: 11:39 21.11.2022)
 
Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка

Суд по иску ЦБ взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка Шишханова

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛоготип одного из отделений Бинбанка в Москве
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.
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Изначально этот иск на сумму 85,4 миллиарда рублей ЦБ в сентябре 2020 года предъявил к шести солидарным ответчикам – Шишханову, другому совладельцу Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам. В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение "Открытия" с Гуцериевым на 14,2 миллиарда рублей, после чего прекратил производство по требованиям к этому ответчику и снизил сумму требований к оставшимся соответчикам.
Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно от этой суммы рассчитана сумма иска. По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
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Ответчики в суде заявили, что расчет по формуле, появившейся в законе в 2018 году, уже после начала санации Бинбанка, неприменим к этому делу, так как норма не имеет обратной силы. Кроме того, по словам ответчиков, у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка.
Представитель Шишханова заявил, что в случае банкротства банка, а не его санации, все требования кредиторов были бы удовлетворены и топ-менеджмент нельзя было бы привлечь к субсидиарной ответственности. Он назвал норму, закрепившую формулу расчета убытков от санации банков, абсурдной. "Она не красит наше право в исторической перспективе", - сказал Сергей Савельев, представлявший интересы Шишханова. Он сравнил ее со статьей о тунеядстве, по которой в СССР судили поэта Иосифа Бродского.
ЦБ в 2017 году взял банк "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК ФКБС. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов, которые отошли "Трасту". Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.
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