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Генсек НАТО заявил о важности не стать стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО заявил о важности не стать стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2022
Генсек НАТО заявил о важности не стать стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для альянса при обсуждении вопроса введения бесполетной зоны над Украиной, прежде всего, важно не стать стороной... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:01
2022-11-21T15:01
2022-11-21T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для альянса при обсуждении вопроса введения бесполетной зоны над Украиной, прежде всего, важно не стать стороной конфликта на Украине."Вопрос о бесполетной зоне поднимался с самого начала. Я считаю, что для альянса важно не стать стороной конфликта. Если мы начнем размещать силы на Украине, мы станем стороной конфликта. Но альянс нацелен помочь Украине защищать ее воздушное пространство самостоятельно. И это то, что союзники сделали, предоставляя системы противовоздушной обороны Украине и боеприпасы к ним", - заявил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, НАТО
Генсек НАТО заявил о важности не стать стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО Столтенберг: для альянса важно не стать стороной конфликта на Украине