https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833120103.html
Столтенберг перепутал Россию и Украину
Столтенберг перепутал Россию и Украину - РИА Новости, 21.11.2022
Столтенберг перепутал Россию и Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде оговорился и призвал "не поддерживать Украину". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:41
2022-11-21T15:41
2022-11-21T17:55
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
нато
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде оговорился и призвал "не поддерживать Украину"."Партнерство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай, как минимум, не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию", — заявил он.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять в Киев вооружение, тратя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что подобные действия со стороны США и их союзников по альянсу будут иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221121/nato-1833091143.html
украина
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_70de81a6c615056d4b2321350813c913.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, нато, россия, китай
В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, НАТО, Россия, Китай
15:41 21.11.2022 (обновлено: 17:55 21.11.2022)
Столтенберг перепутал Россию и Украину
Генсек НАТО Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО