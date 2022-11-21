https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833120103.html

Столтенберг перепутал Россию и Украину

Столтенберг перепутал Россию и Украину - РИА Новости, 21.11.2022

Столтенберг перепутал Россию и Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде оговорился и призвал "не поддерживать Украину". РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:41

2022-11-21T15:41

2022-11-21T17:55

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

нато

россия

китай

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде оговорился и призвал "не поддерживать Украину"."Партнерство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай, как минимум, не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию", — заявил он.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять в Киев вооружение, тратя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что подобные действия со стороны США и их союзников по альянсу будут иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221121/nato-1833091143.html

украина

россия

китай

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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, нато, россия, китай