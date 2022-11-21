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НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования - РИА Новости, 21.11.2022
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НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования - РИА Новости, 21.11.2022
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования
НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:41
2022-11-21T15:29
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, нато, россия, украина
Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Москва, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Россия, Украина
14:41 21.11.2022 (обновлено: 15:29 21.11.2022)
 
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования

Генсек НАТО Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине для мирного урегулирования

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде.

"Каждый конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мира, который подойдет Украине, а это напрямую зависит от успехов на поле боя. Поэтому НАТО должна расширять поставки вооружения Украине", — заявил он.

На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:32
Столтенберг надеется на увеличение обязательств по расходам на оборону
 
Йенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)МоскваМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРНАТОРоссияУкраина
 
 
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