https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833094650.html
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования - РИА Новости, 21.11.2022
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования
НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:41
2022-11-21T14:41
2022-11-21T15:29
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
москва
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221121/nato-1833091143.html
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_70de81a6c615056d4b2321350813c913.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, нато, россия, украина
Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Москва, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Россия, Украина
14:41 21.11.2022 (обновлено: 15:29 21.11.2022)
НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования
Генсек НАТО Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине для мирного урегулирования