https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833094650.html

НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования

НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования - РИА Новости, 21.11.2022

НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования

НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:41

2022-11-21T14:41

2022-11-21T15:29

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

москва

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

нато

россия

украина

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. НАТО должна усилить военную помощь Украине для "приемлемого мира" с Россией, призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время конференции в Мадриде.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221121/nato-1833091143.html

москва

россия

украина

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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), москва, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, нато, россия, украина