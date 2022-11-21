https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833223153.html

Спецоперация, 21 ноября: добровольцы получают статус ветерана

Спецоперация, 21 ноября: добровольцы получают статус ветерана - РИА Новости, 21.11.2022

Спецоперация, 21 ноября: добровольцы получают статус ветерана

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, который устанавливает статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие... РИА Новости, 21.11.2022

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, который устанавливает статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ход спецоперацииВооруженные силы РФ сорвали попытки украинских силовиков атаковать на южно-донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. Уничтожено более 125 украинских военнослужащих, один танк, 5 боевых машин пехоты и 17 бронированных машин и автомобилей.В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки РСЗО "Ураган", из которых велись обстрелы территории Белгородской области.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха".Обстрелы и преступления украинских националистовОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками 19 и 20 ноября: ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа. По ее словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно занять ответственную позицию и четко указать на тех, кто атакует Запорожскую АЭС, Россия направила все имеющиеся сведения на этот счет.В свою очередь, специалисты МАГАТЭ в понедельник осмотрели повреждения на ЗАЭС, нанесенные украинскими обстрелами, и передали свое заключение в штаб-квартиру, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в понедельник, что украинские войска обстреливают Энергодар, предварительно, "прилеты" в районе береговой линии.Также украинские войска обстреляли из HIMARS Алчевск в ЛНР, погибли 2 жителя.Священник Александр Цыганов, попавший в начале ноября под обстрел вместе с погибшим протоиереем Михаилом Васильевым, скончался от ран, сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Американская газета New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке (ЛНР). Видео, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.В понедельник в Госдуму был внесен проект заявления "В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных". Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что авторы заявления призывают парламенты стран мира "осудить зверства укронацистов" и не дать уйти им от ответственности.Новые решения и комментарии КремляПрезидент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации. Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Кроме того, президент подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении в 3,3 размера социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество".Смена власти на Украине не является одной из целей российской спецоперации на Украине, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал также, что никаких обсуждений, касающихся перспектив второй волны частичной мобилизации в РФ, в Кремле не ведется.Осторожные решения НАТОЛитва отказалась от передачи Украине гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитных комплексов NASAMS. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что "ни мнения, ни аргументы" с заседания по этому решению разглашать нельзя из-за секретности.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, принявший в понедельник участие в парламентской ассамблее НАТО в Мадриде, в общении с депутатами запутался, куда упали украинские ракеты в результате недавнего инцидента в Польше, а также перепутал Украину с РФ и призвал всех "не поддерживать Украину". "Наиболее вероятной причиной (инцидента в Польше 15 ноября, – ред.) была украинская ракета ПВО, которая упала на территории Ук.. в Польше", - сказал он, отвечая на вопрос парламентариев об инциденте с падением украинских ракет в Польше.Говоря об отношениях России с Китаем, Столтенберг также допустил досадную оговорку. "Мы приветствуем, что Китай, по крайней мере, не оказывает военную помощь Украине, это важно… Никто не должен поддерживать Украину... простите, простите, Россию", - сказал он.

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https://ria.ru/20221121/ukraina-1833218989.html

https://ria.ru/20221121/slutskiy-1833216249.html

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https://ria.ru/20221121/konflikt-1833194595.html

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