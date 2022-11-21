Эрдоган пообещал принять необходимые меры по наземной операции в Сирии
Эрдоган заявил, что Турция примет необходимые меры по наземной военной операции в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности наземной военной операции в Сирии, заявил, что Анкара проведет консультации и примет соответствующие меры.
Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.
"Невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения, министерство обороны и генеральный штаб решат вместе. Мы проведем консультации, а затем предпримем соответствующие шаги. Мы уже установили дипломатические отношения со странами, которые здесь присутствуют, и мы предприняли и предпринимаем соответствующие шаги", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.