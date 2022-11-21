https://ria.ru/20221121/siriya-1833062870.html

Эрдоган пообещал принять необходимые меры по наземной операции в Сирии

Эрдоган пообещал принять необходимые меры по наземной операции в Сирии - РИА Новости, 21.11.2022

Эрдоган пообещал принять необходимые меры по наземной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности наземной военной операции в Сирии, заявил, что Анкара проведет консультации и примет... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:22

2022-11-21T13:22

2022-11-21T13:22

война в сирии

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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о вероятности наземной военной операции в Сирии, заявил, что Анкара проведет консультации и примет соответствующие меры.Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака."Невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения, министерство обороны и генеральный штаб решат вместе. Мы проведем консультации, а затем предпримем соответствующие шаги. Мы уже установили дипломатические отношения со странами, которые здесь присутствуют, и мы предприняли и предпринимаем соответствующие шаги", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган