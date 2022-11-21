https://ria.ru/20221121/shrilanka-1833140008.html

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 21.11.2022

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россия заняла первое место по числу туристов на Шри-Ланке в начале ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:59

2022-11-21T16:59

2022-11-21T16:59

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шри-ланка

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия заняла первое место по числу туристов на Шри-Ланке в начале ноября, сообщает АТОР.По данным Управления по развитию туризма государства (SLTDA), за первые две недели последнего месяца осени в республике побывали 27 тысяч иностранных путешественников, при этом каждый четвертый — из России (6701 прибытий). В топ-5 также вошли Индия, Великобритания, Германия и Австралия.Рост популярности направления у россиян эксперты объясняют возобновлением прямых рейсов "Аэрофлота" и AZUR air на Шри-Ланку. Добраться до республики также можно на самолетах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дубае, Шардже, Дохе, Стамбуле, Манаме. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 77 тысяч рублей с человека с вылетом в декабре. Пакетные туры выгоднее: поездка на 9 ночей обойдется в 114 тысяч рублей за двоих. Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (подходят все российские препараты) или ПЦР-тест не старше 72 часов.Местные власти прогнозируют, что при сохранении текущих объемов авиаперевозки Россия останется в лидерах и в грядущем зимнем сезоне.

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Ольга Кабанова

новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, azur air, турпоток, туризм, туристы