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Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 21.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221121/shrilanka-1833140008.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 21.11.2022
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россия заняла первое место по числу туристов на Шри-Ланке в начале ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:59
2022-11-21T16:59
туризм
новости - туризм
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
azur air
турпоток
туризм
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия заняла первое место по числу туристов на Шри-Ланке в начале ноября, сообщает АТОР.По данным Управления по развитию туризма государства (SLTDA), за первые две недели последнего месяца осени в республике побывали 27 тысяч иностранных путешественников, при этом каждый четвертый — из России (6701 прибытий). В топ-5 также вошли Индия, Великобритания, Германия и Австралия.Рост популярности направления у россиян эксперты объясняют возобновлением прямых рейсов "Аэрофлота" и AZUR air на Шри-Ланку. Добраться до республики также можно на самолетах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дубае, Шардже, Дохе, Стамбуле, Манаме. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 77 тысяч рублей с человека с вылетом в декабре. Пакетные туры выгоднее: поездка на 9 ночей обойдется в 114 тысяч рублей за двоих. Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (подходят все российские препараты) или ПЦР-тест не старше 72 часов.Местные власти прогнозируют, что при сохранении текущих объемов авиаперевозки Россия останется в лидерах и в грядущем зимнем сезоне.
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новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, azur air, турпоток, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Azur Air, турпоток, Туризм, туристы
16:59 21.11.2022
 
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россия стала лидером по туристическому потоку на Шри-Ланку в ноябре

© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия заняла первое место по числу туристов на Шри-Ланке в начале ноября, сообщает АТОР.
По данным Управления по развитию туризма государства (SLTDA), за первые две недели последнего месяца осени в республике побывали 27 тысяч иностранных путешественников, при этом каждый четвертый — из России (6701 прибытий). В топ-5 также вошли Индия, Великобритания, Германия и Австралия.
Рост популярности направления у россиян эксперты объясняют возобновлением прямых рейсов "Аэрофлота" и AZUR air на Шри-Ланку. Добраться до республики также можно на самолетах иностранных авиакомпаний со стыковкой в Дубае, Шардже, Дохе, Стамбуле, Манаме. Стоимость билетов в обе стороны начинается от 77 тысяч рублей с человека с вылетом в декабре.
Пакетные туры выгоднее: поездка на 9 ночей обойдется в 114 тысяч рублей за двоих. Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (подходят все российские препараты) или ПЦР-тест не старше 72 часов.
Местные власти прогнозируют, что при сохранении текущих объемов авиаперевозки Россия останется в лидерах и в грядущем зимнем сезоне.
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ТуризмНовости - ТуризмШри-ЛанкаАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотAzur AirтурпотокТуризмтуристы
 
 
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