https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833105252.html

Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ

Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022

Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ

Американские чиновники ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, пишет газета... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:05

2022-11-21T15:05

2022-11-21T15:07

владимир путин

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Американские чиновники ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.Газета отмечает, что после ряда недель падения на фоне российской спецоперации на Украине экспорт в Россию вновь начал расти. Высокопоставленные западные чиновники заявили газете, что санкционная кампания подрывается в связи со слабым исполнением, позволяющим осуществлять запрещенную финансовую и торговую деятельность, что помогает российской экономике."Для ужесточения финансовой и торговой блокировки, установленной западными странами, США направляют высокопоставленных чиновников из крупных правительственных ведомств в зарубежные столицы. Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию", - пишет газета.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221119/garmaniya-1832738947.html

https://ria.ru/20221120/tramp-1832923631.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сша, украина