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Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
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Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ
Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ
Американские чиновники ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, пишет газета... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:05
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владимир путин
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Американские чиновники ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.Газета отмечает, что после ряда недель падения на фоне российской спецоперации на Украине экспорт в Россию вновь начал расти. Высокопоставленные западные чиновники заявили газете, что санкционная кампания подрывается в связи со слабым исполнением, позволяющим осуществлять запрещенную финансовую и торговую деятельность, что помогает российской экономике."Для ужесточения финансовой и торговой блокировки, установленной западными странами, США направляют высокопоставленных чиновников из крупных правительственных ведомств в зарубежные столицы. Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию", - пишет газета.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221119/garmaniya-1832738947.html
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владимир путин, россия, сша, украина
Владимир Путин, Россия, США, Украина
15:05 21.11.2022 (обновлено: 15:07 21.11.2022)
 
Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ

WSJ: американские чиновники угрозами заставляют торговых партнеров России вводить санкции

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Американские чиновники ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Газета отмечает, что после ряда недель падения на фоне российской спецоперации на Украине экспорт в Россию вновь начал расти. Высокопоставленные западные чиновники заявили газете, что санкционная кампания подрывается в связи со слабым исполнением, позволяющим осуществлять запрещенную финансовую и торговую деятельность, что помогает российской экономике.
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"Для ужесточения финансовой и торговой блокировки, установленной западными странами, США направляют высокопоставленных чиновников из крупных правительственных ведомств в зарубежные столицы. Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию", - пишет газета.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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