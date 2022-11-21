15:05 21.11.2022 (обновлено: 15:07 21.11.2022)
Американские чиновники угрожают торговым партнерам России, пишут СМИ
WSJ: американские чиновники угрозами заставляют торговых партнеров России вводить санкции
© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Американские чиновники ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Газета отмечает, что после ряда недель падения на фоне российской спецоперации на Украине экспорт в Россию вновь начал расти. Высокопоставленные западные чиновники заявили газете, что санкционная кампания подрывается в связи со слабым исполнением, позволяющим осуществлять запрещенную финансовую и торговую деятельность, что помогает российской экономике.
"Для ужесточения финансовой и торговой блокировки, установленной западными странами, США направляют высокопоставленных чиновников из крупных правительственных ведомств в зарубежные столицы. Их миссия: делиться разведданными о сетях уклонения от санкций, тихо угрожать сопротивляющимся властям и фирмам карательными мерами и собирать информацию о сетях, подозреваемых в доставке грузов в Россию", - пишет газета.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.