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В Волгоградской области подросток умер после ранения из охотничьего ружья

В Волгоградской области подросток умер после ранения из охотничьего ружья - РИА Новости, 21.11.2022

В Волгоградской области подросток умер после ранения из охотничьего ружья

Подросток под Волгоградом скончался от ранения, полученного от случайного выстрела в машине из охотничьего ружья, заведено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:21

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ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Подросток под Волгоградом скончался от ранения, полученного от случайного выстрела в машине из охотничьего ружья, заведено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По данным ведомства, в субботу житель Среднеахтубинского района отправился на охоту с двумя племянниками школьного возраста. После того, как он подстрелил птицу, мужчина положил ружье в машину между передними сиденьями. По информации СК, когда автомобиль тронулся, произошел выстрел, в результате которого был ранен 16-летний мальчик. Отмечается, что ребенок был доставлен в реанимацию, где скончался."По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СК.Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование дела, а также организовала проверку соблюдения законности оборота оружия.

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1832995508.html

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)