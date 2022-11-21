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Столтенберг исключил возможность содержательного диалога с Россией - РИА Новости, 21.11.2022
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Столтенберг исключил возможность содержательного диалога с Россией
Столтенберг исключил возможность содержательного диалога с Россией - РИА Новости, 21.11.2022
Столтенберг исключил возможность содержательного диалога с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:51
2022-11-21T13:51
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях."Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", - высказал он позицию альянса на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В то же время генсек НАТО ранее заявил, что ожидает, что страны НАТО в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. Кроме того, США призывали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП. К тому же Пентагон опубликовал стратегию нацобороны США, в которой говорится, что США продолжат полагаться на "стратегическое сдерживание" в защите своей территории от Китая и России и будут развивать противоракетную оборону в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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в мире, россия, нато, йенс столтенберг
В мире, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
13:51 21.11.2022
 
Столтенберг исключил возможность содержательного диалога с Россией

Столтенберг назвал содержательный диалог с Россией в нынешних условиях невозможным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях.
"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", - высказал он позицию альянса на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
ЕС готовится к войне с Россией
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В то же время генсек НАТО ранее заявил, что ожидает, что страны НАТО в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. Кроме того, США призывали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП. К тому же Пентагон опубликовал стратегию нацобороны США, в которой говорится, что США продолжат полагаться на "стратегическое сдерживание" в защите своей территории от Китая и России и будут развивать противоракетную оборону в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 08:00
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
 
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