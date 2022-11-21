Столтенберг исключил возможность содержательного диалога с Россией
Столтенберг назвал содержательный диалог с Россией в нынешних условиях невозможным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исключает возможность для "содержательного диалога" с Россией в нынешних условиях.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В то же время генсек НАТО ранее заявил, что ожидает, что страны НАТО в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. Кроме того, США призывали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП. К тому же Пентагон опубликовал стратегию нацобороны США, в которой говорится, что США продолжат полагаться на "стратегическое сдерживание" в защите своей территории от Китая и России и будут развивать противоракетную оборону в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.
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