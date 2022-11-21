https://ria.ru/20221121/putin-1833147686.html
Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение
Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение - РИА Новости, 21.11.2022
Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение
Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом, в котором он потребовал от Владимира Путина прекратить спецоперацию на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:04
2022-11-21T17:04
2022-11-21T18:49
в мире
владимир путин
украина
испания
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нато
специальная военная операция на украине
педро санчес
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом, в котором он потребовал от Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине.Политик опубликовал видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он требует от России вывести войска с Украины.Читатели посчитали его высказывания неуместными и обвинил в лицемерии. "Именно такие высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привили Европу к нынешнему положению дел", — отметил один из комментаторов."А вы сами верите в то, что говорите?" — поинтересовался второй."Только не стоит забывать, что в мире нет другой организации, кроме НАТО, которая была бы виновна в таком большом количестве смертей со времен Второй мировой войны", — напомнил третий."Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в подобном тоне?" — спросил еще один пользователь. "Вы втянули Испанию в хаос ради собственных интересов и привели страну к краху", — подчеркнул другой."Перестаньте выставлять себя на всеобщее посмешище", — потребовал читатель."Только не забывайте, что это Украина якобы случайно запустила в Польшу ракету", — подытожили комментаторы.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221121/plan-1833081367.html
https://ria.ru/20221121/pomosch-1833108061.html
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в мире, владимир путин, украина, испания, россия, нато, педро санчес
В мире, Владимир Путин, Украина, Испания, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Педро Санчес
17:04 21.11.2022 (обновлено: 18:49 21.11.2022)
Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение
Пользователи Twitter раскритиковали премьера Испании Санчеса за требование к Путину по СВО
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом
, в котором он потребовал от Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине.
Политик опубликовал видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он требует от России вывести войска с Украины.
Читатели посчитали его высказывания неуместными и обвинил в лицемерии.
"Именно такие высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привили Европу к нынешнему положению дел", — отметил один из комментаторов.
"А вы сами верите в то, что говорите?" — поинтересовался второй.
"Только не стоит забывать, что в мире нет другой организации, кроме НАТО, которая была бы виновна в таком большом количестве смертей со времен Второй мировой войны", — напомнил третий.
"Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в подобном тоне?" — спросил еще один пользователь.
"Вы втянули Испанию в хаос ради собственных интересов и привели страну к краху", — подчеркнул другой.
"Перестаньте выставлять себя на всеобщее посмешище", — потребовал читатель.
"Только не забывайте, что это Украина якобы случайно запустила в Польшу
ракету", — подытожили комментаторы.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.