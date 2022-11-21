https://ria.ru/20221121/putin-1833147686.html

Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение

Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение - РИА Новости, 21.11.2022

Ультиматум Путину поставил премьера Испании в неловкое положение

Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом, в котором он потребовал от Владимира Путина прекратить спецоперацию на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:04

2022-11-21T17:04

2022-11-21T18:49

в мире

владимир путин

украина

испания

россия

нато

специальная военная операция на украине

педро санчес

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом, в котором он потребовал от Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине.Политик опубликовал видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он требует от России вывести войска с Украины.Читатели посчитали его высказывания неуместными и обвинил в лицемерии. "Именно такие высказывания по типу "оставьте Украину в покое" и привили Европу к нынешнему положению дел", — отметил один из комментаторов."А вы сами верите в то, что говорите?" — поинтересовался второй."Только не стоит забывать, что в мире нет другой организации, кроме НАТО, которая была бы виновна в таком большом количестве смертей со времен Второй мировой войны", — напомнил третий."Кто вы вообще такой, чтобы угрожать Путину в подобном тоне?" — спросил еще один пользователь. "Вы втянули Испанию в хаос ради собственных интересов и привели страну к краху", — подчеркнул другой."Перестаньте выставлять себя на всеобщее посмешище", — потребовал читатель."Только не забывайте, что это Украина якобы случайно запустила в Польшу ракету", — подытожили комментаторы.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221121/plan-1833081367.html

https://ria.ru/20221121/pomosch-1833108061.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830950836.html

украина

испания

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в мире, владимир путин, украина, испания, россия, нато, педро санчес