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Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде

Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.11.2022

Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде

Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:48

2022-11-21T11:48

2022-11-21T15:49

россия

александр башкин

совет федерации рф

праздники

новый год

праздник

общество

госдума рф

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.По мнению Башкина, месяца вполне достаточно, для того чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.Сенатор отметил, что сделать 31 декабря праздничным днем следовало бы уже давно, поскольку рабочим он, по сути, и не был. По его словам, Новый год не начинается с боем курантов, для многих праздник — это его предвкушение и подготовка к нему.Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который парламентарии от ЛДПР внесли еще в декабре 2020 года. Документ предлагает установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. При этом общее количество дней отдыха на Новый год, установленное Трудовым кодексом, не изменится. Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024-го. В этом году 31 декабря приходится на субботу, а всего на Новый год россияне будут отдыхать девять дней — по 8 января.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, александр башкин, совет федерации рф, праздники, новый год, праздник, общество, госдума рф