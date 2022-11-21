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Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.11.2022
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Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде
Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.11.2022
Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде
Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:48
2022-11-21T15:49
россия
александр башкин
совет федерации рф
праздники
новый год
праздник
общество
госдума рф
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.По мнению Башкина, месяца вполне достаточно, для того чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.Сенатор отметил, что сделать 31 декабря праздничным днем следовало бы уже давно, поскольку рабочим он, по сути, и не был. По его словам, Новый год не начинается с боем курантов, для многих праздник — это его предвкушение и подготовка к нему.Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который парламентарии от ЛДПР внесли еще в декабре 2020 года. Документ предлагает установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. При этом общее количество дней отдыха на Новый год, установленное Трудовым кодексом, не изменится. Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024-го. В этом году 31 декабря приходится на субботу, а всего на Новый год россияне будут отдыхать девять дней — по 8 января.
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россия, александр башкин, совет федерации рф, праздники, новый год, праздник, общество, госдума рф
Россия, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, праздники, Новый год, Праздник, Общество, Госдума РФ
11:48 21.11.2022 (обновлено: 15:49 21.11.2022)
 
Новогодние каникулы в 2023 году могут продлить на день, заявили в Совфеде

Сенатор Башкин заявил, что закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкНовогодняя елка на Красной площади в Москве
Новогодняя елка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Новогодняя елка на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Если закон об объявлении 31 декабря праздничным днем примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
"В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу", — сказал он.
По мнению Башкина, месяца вполне достаточно, для того чтобы закон прошел три чтения в Госдуме, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован.
Сенатор отметил, что сделать 31 декабря праздничным днем следовало бы уже давно, поскольку рабочим он, по сути, и не был. По его словам, Новый год не начинается с боем курантов, для многих праздник — это его предвкушение и подготовка к нему.
Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который парламентарии от ЛДПР внесли еще в декабре 2020 года. Документ предлагает установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. При этом общее количество дней отдыха на Новый год, установленное Трудовым кодексом, не изменится. Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 января 2024-го.
В этом году 31 декабря приходится на субботу, а всего на Новый год россияне будут отдыхать девять дней — по 8 января.
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РоссияАлександр БашкинСовет Федерации РФпраздникиНовый годПраздникОбществоГосдума РФ
 
 
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