https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

В США рухнула гигантская отмывочная пирамида "FTX — Украина — демпартия"

В США рухнула гигантская отмывочная пирамида "FTX — Украина — демпартия" - РИА Новости, 21.11.2022

В США рухнула гигантская отмывочная пирамида "FTX — Украина — демпартия"

Америку снова сотрясает гигантский финансовый скандал — на этот раз связанный с крахом компании FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Как это... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:00

2022-11-21T08:00

2022-11-21T08:07

специальная военная операция на украине

авторы

колумнисты - авторы

украина

сша

такер карлсон

владимир зеленский

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832937639_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_5b08eb21e99cdd3347ed169a8ff238f7.jpg

Америку снова сотрясает гигантский финансовый скандал — на этот раз связанный с крахом компании FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Как это обычно бывает в последние годы, редкий скандал в США обходится без "украинского следа".Сама по себе история банкротства FTX поражает своим размахом и степенью авантюризма. Все, что мы слышали доселе о крахе таких гигантов, как Enron, Lehman Brothers, Madoff, и прочих финансовых мошенников, — все это меркнет на фоне падения гигантской пирамиды, масштабы которой только начинают осознаваться широкой публикой. Наверняка на основе этой истории будет снят не один голливудский блокбастер вроде "Волка с Уолл-стрит". Герой Леонардо Ди Каприо (тоже, кстати, имеющий реальный прототип) выглядит просто мелким торговцем на фоне фигуры Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя и владельца криптовалютной биржи, известного миру больше под инициалами SBF.Несколько миллиардов долларов вдруг испарились — и найти их следы теперь будет сложно, поскольку выясняется, что у FTX фактически отсутствовала бухгалтерия и финансовая отчетность. Деловые издания всего мира смакуют подробности первого отчета известного финансового юриста Джона Рэя III, который принимает дела, связанные с ликвидацией биржи. Опытнейший юрист, возглавлявший ликвидационную комиссию Enron, не смог скрыть эмоций даже в сухом документе, поданном им в суд по делам о банкротстве штата Делавэр. Там он указывает, что за 40 лет своей карьеры "не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации". Рэй отмечает: "Эта ситуация беспрецедентна".Причем упомянутые деловые издания, комментируя поразительный документ, сосредоточились на некомпетентности руководства FTX, которое свои финансовые транзакции утверждало путем выставления "эмодзи" во внутреннем корпоративном чате. А ведь Рэй поражен не только этим, но и полным отсутствием мало-мальского контроля за деятельностью биржи со стороны соответствующих надзорных органов.И в этой связи логично удивление, выраженное популярным американским телеведущим Такером Карлсоном: "Сэм Бэнкман-Фрид был на обложках большего количества журналов, чем Мадонна. То есть они, вероятно, должны были задавать вопросы о его бизнесе, но никто этого не делал. Они просто занимались его промоушеном". Теперь те же самые авторы тех же самых журналов делают вид, что они крайне удивлены некомпетентностью недавнего кумира, сколотившего миллиардное состояние к своим 30 годам.Как же так получилось, что на мошеннические действия откровенной финансовой пирамиды так долго не обращали внимания ни означенные СМИ, ни те самые надзорные органы, которые должны были бы вовремя забить тревогу? А вот на этом вопросе финансовый скандал перестает быть чисто финансовым. Дело в том, что FTX в ходе нынешней избирательной кампании влила в фонды Демократической партии США около 40 миллионов долларов, что сделало эту биржу вторым после Джорджа Сороса спонсором правящей партии. А весной SBF лично хвастался, что собирается потратить на будущую президентскую кампанию Джо Байдена (ну или кого там выдвинут демократы) просто невероятную сумму: один миллиард.Вот почему история со стремительным крахом FTX и исчезновением с его счетов миллиардов, принадлежавших инвесторам, — это не только финансовый скандал. "Это история полной и абсолютной коррупции людей, управляющих нашей страной", — утверждает Карлсон. Ведущие одного из ток-шоу Fox News справедливо указывают на то, что, соверши что-то подобное какой-нибудь донор Республиканской партии США, — он бы давно уже был в наручниках ФБР. Но главный спонсор демпартии выше закона.Причем особые подозрения и конспирологические вопросы вызывает хронология скандала с FTX. Восьмого ноября закрываются избирательные участки на выборах в конгресс США, а на следующий день, 9 ноября, появляется статья в Bloomberg о подозрительной финансовой активности FTX и загадочных переводах в компанию любовницы юного миллиардера. Ну а 11 ноября биржа официально начинает процесс банкротства.Как отметил ведущий Fox News Джесси Уотерс, получается, что владелец FTX фактически "купил сенат для левых" и тут же объявил банкротство. Учитывая полное отсутствие финансовой отчетности в криптовалютной пирамиде, отследить канал финансирования демократов, которым удалось сохранить за собой высшую палату конгресса, практически не представляется возможным. Опять-таки, можно себе представить, что творилось бы в СМИ, если бы такое мошенничество совершил главный донор кампании Трампа или Республиканской партии США.Демократам резонно предложили вернуть миллионы, полученные от FTX, но это вызвало у тех полное недоумение. Конгрессвумен Максин Уотерс (между прочим, глава комитета финансовых сервисов палаты представителей, который прямо ответственен за состояние контроля подобных схем) просто отмахнулась от такого крамольного вопроса: мол, успокойтесь, все берут деньги.При чем же здесь Украина? А дело в том, что с первых минут скандала вокруг FTX республиканцы и ведущие все того же канала Fox News начали указывать на очевидные связи между обанкротившейся биржей и нынешним киевским режимом. Как ни пытаются сейчас украинцы отрицать данный факт и замести следы, но Всемирная паутина помнит все. Восьмого марта сего года SBF торжественно объявил в "Твиттере" о том, как он счастлив работать в тесной связи с Министерством финансов Украины для сбора криптопожертвований в поддержку украинских боевиков. А 14 марта о сотрудничестве с FTX публично сообщило украинское Министерство диджитализации (любимое слово Зеленского), которое на базе скандальной биржи открыло фонд Aid for Ukraine — как бы для сбора средств в криптовалюте.Упомянутый выше телеведущий Джесси Уотерс логично предположил наличие следующей схемы: "Демократы посылают деньги на Украину, Украина посылает деньги в FTX, а FTX посылает деньги на кампанию демократов". То есть, по сути дела, FTX и киевский режим выступили для правящей американской партии в роли гигантских "отмывочных". Неудивительно, что представители новой фракции республиканцев в нижней палате конгресса, где они теперь имеют большинство, первым делом внесли законопроект о полном аудите средств, направленных из американского бюджета Украине.Обращает на себя внимание более чем резкая реакция демократических СМИ Америки. Они единодушно кинулись опровергать любые намеки на отмывочную схему "FTX — Украина — демпартия" как "безосновательные" и "распространяемые российской пропагандой". Такой одновременной нервной реакции чуть ли не всех основных СМИ и всевозможных грантоедских структур, пожалуй, не было с момента скандала вокруг ноутбука Хантера Байдена. Тогда эти же ресурсы гневно опровергали подлинность обнаруженных файлов, а соцсети дружно банили пользователей за любое упоминание этого якобы российского фейка. Потом выяснилось, что ноутбук подлинный, но президентская кампания к тому времени уже закончилась, а потому скандал не волновал штатных борцов с российской дезинформацией.То, как сейчас они же нервно реагируют на скандал вокруг украинской активности мошенников из FTX, невольно вызывает вопрос о том, не попали ли республиканцы в самую точку со своими предположениями о гигантской отмывке денег через киевский режим. Украинские официальные деятели отвергают любое сотрудничество с обанкротившейся биржей, вновь списывая скандал исключительно на "российскую пропаганду".Правда, эти усилия резко подорвала газета Financial Times. Глава ее американской редакции Джиллиан Тетт, явно не подумав о последствиях, признала уже сейчас, в разгар скандала, что FTX являлась практически единственным спонсором секретных военных разработок, якобы ведущихся на Украине. Трудно сказать, ведутся ли там реально какие-то секретные разработки, но признание очень ценное — опровергающее ложь украинских чиновников об отсутствии связей с обанкротившейся биржей.Расследовательский американский онлайн-ресурс The Greyzone указывает, что сайт Aid for Ukraine функционировал вплоть до конца октября, а затем загадочным образом исчез буквально накануне скандала с банкротством FTX. При этом на сайте объявлялось, что через эту структуру набрано более 60 миллионов долларов, что видно из сохранившегося кеша. При этом авторы The Grayzone указывают на то, как легко украинский госресурс менял эту сумму, варьируя то в большую, то в меньшую сторону: плюс-минус десять миллионов.Куда делись эти деньги — загадка. К примеру, на удаленном сайте указывалось, что более пяти миллионов долларов ушло на "всемирную антивоенную медиакампанию", однако "по соображениям безопасности отчеты будут опубликованы после нашей победы". Вот и задумаешься поневоле: а не ушли ли эти деньги на кампанию в поддержку демократов на выборах в США? Особенно учитывая то, как на Украине боялись победы республиканцев, обещавших прекратить выдачу Киеву "пустых чеков" из Вашингтона.Трудно сказать, доведут ли республиканцы до логического конца обещанный аудит сомнительных схем финансирования украинского режима. Не исключено, что мы увидим очередную безрезультатную эпопею вроде той же истории с ноутбуком Байдена-младшего. Но по нервной реакции демократов и подконтрольных им СМИ видно, что скандал вокруг украинской отмывочной схемы очень пугает их. То, как они уже отбиваются от своего вчерашнего благодетеля и спонсора из FTX, стремительно слив его через несколько дней после выборов, наталкивает на мысль, что в нужный момент они могут так же быстро и еще более брутально избавиться от неудобного свидетеля и участника махинаций, находящегося в Киеве. И вот здесь президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы задуматься.

https://ria.ru/20221118/respublikantsy-1832368444.html

https://ria.ru/20221119/rynok-1832541226.html

https://ria.ru/20221112/sostoyanie-1831042914.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825879706.html

https://ria.ru/20221108/bayden-1830038707.html

https://ria.ru/20221101/dengi-1828524514.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, колумнисты - авторы, украина, сша, такер карлсон, владимир зеленский, федеральное бюро расследований сша, конгресс сша