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В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины
В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины - РИА Новости, 18.11.2022
В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины
Республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмены Марджори... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-17T23:48
2022-11-17T23:48
2022-11-18T01:18
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украина
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмены Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.Помимо нее, законопроект поддержали десять ее однопартийцев.Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831080733.html
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в мире, украина, конгресс сша
В мире, Украина, Конгресс США
23:48 17.11.2022 (обновлено: 01:18 18.11.2022)
В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины
Республиканцы внесли в конгресс США законопроект об аудите средств на поддержку Украины
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмены Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.
"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину", - написала Грин в Twitter.
Помимо нее, законопроект поддержали десять ее однопартийцев.
Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине.
Украинский министр обороны Алексей Резников
также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву
вооружений. Позднее Верховная рада
Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".
На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.