https://ria.ru/20221117/podderzhka-1832357010.html

В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины

В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины - РИА Новости, 18.11.2022

В конгресс США внесли законопроект об аудите средств на поддержку Украины

Республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмены Марджори... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-17T23:48

2022-11-17T23:48

2022-11-18T01:18

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмены Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.Помимо нее, законопроект поддержали десять ее однопартийцев.Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831080733.html

https://ria.ru/20221117/pomosch-1832328518.html

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в мире, украина, конгресс сша