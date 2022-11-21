https://ria.ru/20221121/otsrochka-1833206158.html

Минцифры сформирует список IT-специалистов на отсрочку от осеннего призыва

Минцифры сформирует список IT-специалистов на отсрочку от осеннего призыва - РИА Новости, 21.11.2022

Минцифры сформирует список IT-специалистов на отсрочку от осеннего призыва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформирует дополнительный список сотрудников IT-компаний на отсрочку от осеннего призыва,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:52

2022-11-21T20:52

2022-11-21T21:35

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

общество

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформирует дополнительный список сотрудников IT-компаний на отсрочку от осеннего призыва, окончательное решение остается за Министерством обороны, сообщили в пресс-службе ведомства."Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними", — говорится в заявлении.Уточняется, что, если организация не подала заявку, нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (приложить файл .sig) и направить в Минцифры на почту help@digital.gov.ru. Заявки принимаются до 23:59 мск 23 ноября."Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали, сам сотрудник должен направить на почту sos@digital.gov.ru: ФИО, название компании, номер заявления на "Госуслугах", суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки (обязательно — без нее не рассматриваем)", — подчеркнули в министерстве.В конце сентября российское оборонное ведомство сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221102/prizyv-1828647216.html

https://ria.ru/20221115/prizyvnik-1831339644.html

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россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, общество, украина, сергей шойгу