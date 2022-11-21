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TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку - РИА Новости, 21.11.2022
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TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку
TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку - РИА Новости, 21.11.2022
TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку
Североатлантический альянс попал в ловушку из-за "преднамеренной дезинформации Вашингтона" со стороны Владимира Зеленского и Польши после недавнего инцидента с... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:40
2022-11-21T23:15
в мире
польша
нато
россия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс попал в ловушку из-за "преднамеренной дезинформации Вашингтона" со стороны Владимира Зеленского и Польши после недавнего инцидента с падением украинской ракеты на ее территории, пишет The American Conservative."Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно", — говорится в материале.Чем больше альянс, тем более несвободен его лидер, отметил TAC. Из-за расширения НАТО США все труднее действовать в своих интересах. Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников, которые "страстно стремятся к тотальной войне" с Россией.Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.Владимир Зеленский сначала заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Позже он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100 процентов.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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в мире, польша, нато, россия, владимир зеленский, украина
В мире, Польша, НАТО, Россия, Владимир Зеленский, Украина
21:40 21.11.2022 (обновлено: 23:15 21.11.2022)
 
TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку

TAC: НАТО попала в ловушку из-за заявлений Зеленского и Польши после падения ракеты

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс попал в ловушку из-за "преднамеренной дезинформации Вашингтона" со стороны Владимира Зеленского и Польши после недавнего инцидента с падением украинской ракеты на ее территории, пишет The American Conservative.
"Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно", — говорится в материале.
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Чем больше альянс, тем более несвободен его лидер, отметил TAC. Из-за расширения НАТО США все труднее действовать в своих интересах. Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников, которые "страстно стремятся к тотальной войне" с Россией.
Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.
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Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
Владимир Зеленский сначала заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Позже он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100 процентов.
В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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