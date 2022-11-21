https://ria.ru/20221121/nato-1833214773.html

TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку

TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку - РИА Новости, 21.11.2022

TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку

Североатлантический альянс попал в ловушку из-за "преднамеренной дезинформации Вашингтона" со стороны Владимира Зеленского и Польши после недавнего инцидента с... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:40

2022-11-21T21:40

2022-11-21T23:15

в мире

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нато

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс попал в ловушку из-за "преднамеренной дезинформации Вашингтона" со стороны Владимира Зеленского и Польши после недавнего инцидента с падением украинской ракеты на ее территории, пишет The American Conservative."Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно", — говорится в материале.Чем больше альянс, тем более несвободен его лидер, отметил TAC. Из-за расширения НАТО США все труднее действовать в своих интересах. Теперь Вашингтон вынужден рисковать собственной безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников, которые "страстно стремятся к тотальной войне" с Россией.Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.Владимир Зеленский сначала заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, где упали две ракеты и погибли два человека. Позже он сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100 процентов.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинских ПВО.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221121/stoltenberg-1833171430.html

https://ria.ru/20221121/germaniya-1833199833.html

https://ria.ru/20221121/vsu-1833068413.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, нато, россия, владимир зеленский, украина