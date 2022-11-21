Рейтинг@Mail.ru
НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/nato-1833074840.html
НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек
НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек - РИА Новости, 21.11.2022
НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек
2022 год станет восьмым подряд годом, когда члены НАТО из Европы и Канады увеличивали расходы на оборону, сообщил генсек Йенс Столтенберг на заседании... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:54
2022-11-21T13:56
в мире
йенс столтенберг
дональд трамп
европа
канада
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. 2022 год станет восьмым подряд годом, когда члены НАТО из Европы и Канады увеличивали расходы на оборону, сообщил генсек Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде."Мы уже приняли много важных решений... 2022 станет восьмым подряд годом, когда увеличивались расходы на оборону в Европе и Канаде", - сообщил генсек.По его словам, к концу года члены альянса из Европы и Канады дополнительно потратят более 350 миллиардов долларов США на оборону с 2014 года.В ноябре 2021 года Столтенберг сообщал, что увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 миллиардов долларов.В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.
https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html
европа
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_70de81a6c615056d4b2321350813c913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, дональд трамп, европа, канада, сша, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, Европа, Канада, США, НАТО
13:54 21.11.2022 (обновлено: 13:56 21.11.2022)
 
НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек

Генсек НАТО Столтенберг: члены альянса восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. 2022 год станет восьмым подряд годом, когда члены НАТО из Европы и Канады увеличивали расходы на оборону, сообщил генсек Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.
"Мы уже приняли много важных решений... 2022 станет восьмым подряд годом, когда увеличивались расходы на оборону в Европе и Канаде", - сообщил генсек.
По его словам, к концу года члены альянса из Европы и Канады дополнительно потратят более 350 миллиардов долларов США на оборону с 2014 года.
В ноябре 2021 года Столтенберг сообщал, что увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 миллиардов долларов.
В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Steadfast Jazz на полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:00
"Это исторический момент": блок НАТО дал трещину
 
В миреЙенс СтолтенбергДональд ТрампЕвропаКанадаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала