https://ria.ru/20221121/nato-1833074840.html

НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек

НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек - РИА Новости, 21.11.2022

НАТО восьмой год подряд увеличивает расходы на оборону, заявил генсек

2022 год станет восьмым подряд годом, когда члены НАТО из Европы и Канады увеличивали расходы на оборону, сообщил генсек Йенс Столтенберг на заседании... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:54

2022-11-21T13:54

2022-11-21T13:56

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. 2022 год станет восьмым подряд годом, когда члены НАТО из Европы и Канады увеличивали расходы на оборону, сообщил генсек Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде."Мы уже приняли много важных решений... 2022 станет восьмым подряд годом, когда увеличивались расходы на оборону в Европе и Канаде", - сообщил генсек.По его словам, к концу года члены альянса из Европы и Канады дополнительно потратят более 350 миллиардов долларов США на оборону с 2014 года.В ноябре 2021 года Столтенберг сообщал, что увеличение расходов стран НАТО на оборону с 2014 года позволило добавить на оборонные расходы в общей сложности порядка 260 миллиардов долларов.В 2014 году страны НАТО на саммите в Уэльсе обязались в течение 10 лет стремиться к увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, однако особый импульс этим усилиям придало избрание Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону.

https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html

европа

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в мире, йенс столтенберг, дональд трамп, европа, канада, сша, нато