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Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента - РИА Новости, 21.11.2022
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Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента
Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:59
2022-11-21T17:59
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.Министр подчеркнул, что в целом отечественный рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров."По все этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства", - добавил он.Согласно данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в России в 2021 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
17:59 21.11.2022
 
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента

Патрушев: по итогам года ожидается рост сельхозпроизводства в России на 3,5 процента

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива растительного масла
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива растительного масла. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.
Министр подчеркнул, что в целом отечественный рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров.
"По все этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства", - добавил он.
Согласно данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в России в 2021 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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