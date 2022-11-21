https://ria.ru/20221121/minselkhoz-1833164498.html
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента
Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:59
2022-11-21T17:59
2022-11-21T17:59
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.Министр подчеркнул, что в целом отечественный рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров."По все этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства", - добавил он.Согласно данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в России в 2021 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.
https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента
Патрушев: по итогам года ожидается рост сельхозпроизводства в России на 3,5 процента
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.
Министр подчеркнул, что в целом отечественный рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров.
"По все этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства", - добавил он.
Согласно данным Росстата
, производство продукции сельского хозяйства в России в 2021 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.