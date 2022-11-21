https://ria.ru/20221121/minselkhoz-1833164498.html

Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента

Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента - РИА Новости, 21.11.2022

Минсельхоз ожидает по итогам года рост сельхозпроизводства на 3,5 процента

Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:59

2022-11-21T17:59

2022-11-21T17:59

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем сельскохозяйственного производства РФ в 2022 году может вырасти на 3,5%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.Министр подчеркнул, что в целом отечественный рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром и макаронными изделиями, крупами и многими другими видами товаров."По все этим позициям за девять месяцев текущего года мы наблюдаем увеличение объемов производства", - добавил он.Согласно данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в России в 2021 году снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)