https://ria.ru/20221121/mask-1833228227.html
Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ
Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск увольняет из компании еще больше сотрудников отдела продажа, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:41
2022-11-21T23:41
2022-11-21T23:41
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск увольняет из компании еще больше сотрудников отдела продажа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Сообщается, что очередные увольнения начались в воскресенье. Согласно источникам, Маск использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.Один из источников заявил, что в настоящее время в Twitter насчитывается порядка 2750 сотрудников, в то время как до приобретения соцсети Маском их было более 7 тысяч.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.На прошлой неделе Twitter объявил о закрытии своих офисов до понедельника, сотрудникам было приказано покинуть здания. До этого истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие, чему предшествовали многочисленные увольнения персонала, включая бывший топ-менеджмент.Кроме того, Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты, а с конца ноября планируется возобновить продажи подписок Twitter Blue для верификации пользователей, которые были приостановлены из-за серии фейковых аккаунтов политиков и знаменитостей, включая самого Маска.Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221120/mask-1832923043.html
https://ria.ru/20221120/twitter-1832827075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ
Bloomberg: предприниматель Маск начал увольнять из Twitter сотрудников отдела продаж
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск увольняет из компании еще больше сотрудников отдела продажа, передает агентство
Блумберг со ссылкой на источники.
Сообщается, что очередные увольнения начались в воскресенье. Согласно источникам, Маск использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.
Один из источников заявил, что в настоящее время в Twitter насчитывается порядка 2750 сотрудников, в то время как до приобретения соцсети Маском их было более 7 тысяч.
После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.
На прошлой неделе Twitter объявил о закрытии своих офисов до понедельника, сотрудникам было приказано покинуть здания. До этого истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие, чему предшествовали многочисленные увольнения персонала, включая бывший топ-менеджмент.
Кроме того, Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты, а с конца ноября планируется возобновить продажи подписок Twitter Blue для верификации пользователей, которые были приостановлены из-за серии фейковых аккаунтов политиков и знаменитостей, включая самого Маска.
Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.