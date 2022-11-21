https://ria.ru/20221121/mask-1833228227.html

Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ

Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2022

Маск увольняет из Twitter сотрудников отдела продаж, пишут СМИ

Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск увольняет из компании еще больше сотрудников отдела продажа, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:41

2022-11-21T23:41

2022-11-21T23:41

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илон маск

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск увольняет из компании еще больше сотрудников отдела продажа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Сообщается, что очередные увольнения начались в воскресенье. Согласно источникам, Маск использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал.Один из источников заявил, что в настоящее время в Twitter насчитывается порядка 2750 сотрудников, в то время как до приобретения соцсети Маском их было более 7 тысяч.После приобретения Маском онлайн-платформы в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов Twitter преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самой соцсети.На прошлой неделе Twitter объявил о закрытии своих офисов до понедельника, сотрудникам было приказано покинуть здания. До этого истек дедлайн ультиматума, который выдвинул Маск: остаться в компании или получить трехмесячное выходное пособие, чему предшествовали многочисленные увольнения персонала, включая бывший топ-менеджмент.Кроме того, Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты, а с конца ноября планируется возобновить продажи подписок Twitter Blue для верификации пользователей, которые были приостановлены из-за серии фейковых аккаунтов политиков и знаменитостей, включая самого Маска.Маск обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221120/mask-1832923043.html

https://ria.ru/20221120/twitter-1832827075.html

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter