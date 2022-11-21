https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html

Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию

Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию - РИА Новости, 21.11.2022

Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого замгубернатора региона по статьям о взятке, растрате и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:17

2022-11-21T17:17

2022-11-21T17:23

происшествия

ульяновская область

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого замгубернатора региона по статьям о взятке, растрате и мошенничестве, сообщило надзорное ведомство.В ноябре 2021 года СК РФ сообщил о задержании в Москве бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных средств.По информации прокуратуры, с августа 2019-го по июль 2021 года первый замгубернатора получил от знакомого взятку в размере более 2,7 миллиона рублей. За эти деньги, по данным надзорного ведомства, он поспособствовал обеспечению победы подконтрольного знакомому ООО "Ин-Сервис" в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение ситуационного центра губернатора Ульяновской области, а также заключению с организацией соответствующих госконтрактов, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.Кроме того, по информации прокуратуры, замгубернатора и директор ОГКУ "Управление делами Ульяновской области" организовали заключение между учреждением и аффилированным индивидуальным предпринимателем фиктивного госконтракта на уборку ветровальной древесины и мусора в лесном массиве в поселке Карлинская роща в Ульяновске. В результате региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей."Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона и директора ОГКУ "Управление делами Ульяновской области", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, уточнили в прокуратуре.Озернов занимал должность первого замгубернатора Ульяновской области с 2014 года по апрель 2021 года.

https://ria.ru/20221017/parshuto-1824533412.html

https://ria.ru/20221121/vzyatki-1833058436.html

ульяновская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)