https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию - РИА Новости, 21.11.2022
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию
Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого замгубернатора региона по статьям о взятке, растрате и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:17
2022-11-21T17:17
2022-11-21T17:23
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САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого замгубернатора региона по статьям о взятке, растрате и мошенничестве, сообщило надзорное ведомство.В ноябре 2021 года СК РФ сообщил о задержании в Москве бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных средств.По информации прокуратуры, с августа 2019-го по июль 2021 года первый замгубернатора получил от знакомого взятку в размере более 2,7 миллиона рублей. За эти деньги, по данным надзорного ведомства, он поспособствовал обеспечению победы подконтрольного знакомому ООО "Ин-Сервис" в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение ситуационного центра губернатора Ульяновской области, а также заключению с организацией соответствующих госконтрактов, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.Кроме того, по информации прокуратуры, замгубернатора и директор ОГКУ "Управление делами Ульяновской области" организовали заключение между учреждением и аффилированным индивидуальным предпринимателем фиктивного госконтракта на уборку ветровальной древесины и мусора в лесном массиве в поселке Карлинская роща в Ульяновске. В результате региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей."Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона и директора ОГКУ "Управление делами Ульяновской области", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, уточнили в прокуратуре.Озернов занимал должность первого замгубернатора Ульяновской области с 2014 года по апрель 2021 года.
https://ria.ru/20221017/parshuto-1824533412.html
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происшествия, ульяновская область, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
17:17 21.11.2022 (обновлено: 17:23 21.11.2022)
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области осудят за коррупцию
Бывшего первого замгубернатора Ульяновской области Озернова осудят за коррупцию
САМАРА, 21 ноя – РИА Новости.
Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого замгубернатора региона по статьям о взятке, растрате и мошенничестве, сообщило
надзорное ведомство.
В ноябре 2021 года СК РФ
сообщил о задержании в Москве
бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о хищении бюджетных средств.
По информации прокуратуры, с августа 2019-го по июль 2021 года первый замгубернатора получил от знакомого взятку в размере более 2,7 миллиона рублей. За эти деньги, по данным надзорного ведомства, он поспособствовал обеспечению победы подконтрольного знакомому ООО "Ин-Сервис" в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение ситуационного центра губернатора Ульяновской области, а также заключению с организацией соответствующих госконтрактов, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.
Кроме того, по информации прокуратуры, замгубернатора и директор ОГКУ "Управление делами Ульяновской области" организовали заключение между учреждением и аффилированным индивидуальным предпринимателем фиктивного госконтракта на уборку ветровальной древесины и мусора в лесном массиве в поселке Карлинская роща в Ульяновске
. В результате региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей.
"Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона и директора ОГКУ "Управление делами Ульяновской области", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, уточнили в прокуратуре.
Озернов занимал должность первого замгубернатора Ульяновской области с 2014 года по апрель 2021 года.