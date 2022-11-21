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США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 21.11.2022
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США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт
США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 21.11.2022
США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт
Ответственность за прекращение переговоров Южной Кореи и США с КНДР по денуклеаризации лежит на Вашингтоне, а КНДР ничего не оставалось, кроме как продолжить... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:17
2022-11-21T13:17
в мире
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
сеул
ситуация на корейском полуострове
ким чен ын
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Ответственность за прекращение переговоров Южной Кореи и США с КНДР по денуклеаризации лежит на Вашингтоне, а КНДР ничего не оставалось, кроме как продолжить развивать ядерную и ракетную программы, рассказал в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.Диалог по денуклеаризации Северной Кореи зашел в тупик после того, как второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и тогда президентом США Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году завершился безрезультатно."Северная Корея возлагала большие надежды на переговоры с США в Ханое, но они сорвались. Я считаю, что ответственность за это, как заявил на заседании (международного дискуссионного) клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин, лежит на США. Поэтому у Северной Кореи нет другого выбора, кроме как развивать ядерное оружие и ракетную программу", - считает эксперт.По его словам, изменение мирового порядка, вызванное специальной военной операцией России в Украине, а именно конец однополярного мироустройства и появление многополярности, дает КНДР шанс стать "неофициальной ядерной державой, как Индия и Пакистан"."США некогда заниматься ядерной проблемой Северной Кореи, а Китай и Россия не проявляют намерения быть арбитрами в этом вопросе. Северная Корея будет пытаться начать с США переговоры о сокращении вооружений (вместо денуклеаризации), а США окажутся в еще более затруднительном положении", - заявил Чже Сун Хун.Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в воскресенье назвала пуски ракет Пхеньяна "вынужденными мерами по самозащите" и "неприкосновенным суверенным правом" Северной Кореи, и заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, который "попустительствует" попыткам США и их союзников оказать давление на КНДР в СБ ООН, является "марионеткой США".Она добавила, что Гуттерешу стоит рассматривать проблему Корейского полуострова "объективно", ведь он знает, что коалиционные силы во главе с США в течение года одно за другим проводят в регионе "провокационные ядерные военные учения с участием стратегических ядерных вооружений", что и привело к нынешней ситуации конфронтации. Однако генеральный секретарь ООН вместо этого "повесил ярлык провокатора" на КНДР, а не на США.Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в понедельник обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР и РФ в Сеуле и попросил содействия этих стран в преддверии заседания Совбеза ООН по КНДР и сотрудничества в решении проблемы Корейского полуострова.
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корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
пхеньян
сеул
россия
сша
китай
ханой
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в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, ситуация на корейском полуострове, ким чен ын, совет безопасности оон, оон, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, китай, ханой, антониу гутерреш
В мире, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Пхеньян, Сеул, Ситуация на Корейском полуострове, Ким Чен Ын, Совет Безопасности ООН, ООН, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Китай, Ханой, Антониу Гутерреш
13:17 21.11.2022
 
США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт

Южнокорейский эксперт считает, что на США лежит ответственность за провал диалога с КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Ответственность за прекращение переговоров Южной Кореи и США с КНДР по денуклеаризации лежит на Вашингтоне, а КНДР ничего не оставалось, кроме как продолжить развивать ядерную и ракетную программы, рассказал в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
Диалог по денуклеаризации Северной Кореи зашел в тупик после того, как второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и тогда президентом США Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году завершился безрезультатно.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:32
Южная Корея обсудила с Россией и Китаем проблему пуска ракет КНДР
"Северная Корея возлагала большие надежды на переговоры с США в Ханое, но они сорвались. Я считаю, что ответственность за это, как заявил на заседании (международного дискуссионного) клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин, лежит на США. Поэтому у Северной Кореи нет другого выбора, кроме как развивать ядерное оружие и ракетную программу", - считает эксперт.
По его словам, изменение мирового порядка, вызванное специальной военной операцией России в Украине, а именно конец однополярного мироустройства и появление многополярности, дает КНДР шанс стать "неофициальной ядерной державой, как Индия и Пакистан".
"США некогда заниматься ядерной проблемой Северной Кореи, а Китай и Россия не проявляют намерения быть арбитрами в этом вопросе. Северная Корея будет пытаться начать с США переговоры о сокращении вооружений (вместо денуклеаризации), а США окажутся в еще более затруднительном положении", - заявил Чже Сун Хун.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 10:26
В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в воскресенье назвала пуски ракет Пхеньяна "вынужденными мерами по самозащите" и "неприкосновенным суверенным правом" Северной Кореи, и заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, который "попустительствует" попыткам США и их союзников оказать давление на КНДР в СБ ООН, является "марионеткой США".
Она добавила, что Гуттерешу стоит рассматривать проблему Корейского полуострова "объективно", ведь он знает, что коалиционные силы во главе с США в течение года одно за другим проводят в регионе "провокационные ядерные военные учения с участием стратегических ядерных вооружений", что и привело к нынешней ситуации конфронтации. Однако генеральный секретарь ООН вместо этого "повесил ярлык провокатора" на КНДР, а не на США.
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в понедельник обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР и РФ в Сеуле и попросил содействия этих стран в преддверии заседания Совбеза ООН по КНДР и сотрудничества в решении проблемы Корейского полуострова.
Парк фонтанов Мансудэ в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 05:18
Глава МИД КНДР назвала генсека ООН "марионеткой" США
 
В миреКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Южная КореяПхеньянСеулСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампКитайХанойАнтониу Гутерреш
 
 
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