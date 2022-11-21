https://ria.ru/20221121/kndr-1833060903.html

США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт

США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт - РИА Новости, 21.11.2022

США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт

Ответственность за прекращение переговоров Южной Кореи и США с КНДР по денуклеаризации лежит на Вашингтоне, а КНДР ничего не оставалось, кроме как продолжить... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:17

2022-11-21T13:17

2022-11-21T13:17

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

ситуация на корейском полуострове

ким чен ын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153024/92/1530249250_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_5bb51c4e1882abfd30b3602b0941cdee.jpg

СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Ответственность за прекращение переговоров Южной Кореи и США с КНДР по денуклеаризации лежит на Вашингтоне, а КНДР ничего не оставалось, кроме как продолжить развивать ядерную и ракетную программы, рассказал в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.Диалог по денуклеаризации Северной Кореи зашел в тупик после того, как второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и тогда президентом США Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году завершился безрезультатно."Северная Корея возлагала большие надежды на переговоры с США в Ханое, но они сорвались. Я считаю, что ответственность за это, как заявил на заседании (международного дискуссионного) клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин, лежит на США. Поэтому у Северной Кореи нет другого выбора, кроме как развивать ядерное оружие и ракетную программу", - считает эксперт.По его словам, изменение мирового порядка, вызванное специальной военной операцией России в Украине, а именно конец однополярного мироустройства и появление многополярности, дает КНДР шанс стать "неофициальной ядерной державой, как Индия и Пакистан"."США некогда заниматься ядерной проблемой Северной Кореи, а Китай и Россия не проявляют намерения быть арбитрами в этом вопросе. Северная Корея будет пытаться начать с США переговоры о сокращении вооружений (вместо денуклеаризации), а США окажутся в еще более затруднительном положении", - заявил Чже Сун Хун.Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в воскресенье назвала пуски ракет Пхеньяна "вынужденными мерами по самозащите" и "неприкосновенным суверенным правом" Северной Кореи, и заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, который "попустительствует" попыткам США и их союзников оказать давление на КНДР в СБ ООН, является "марионеткой США".Она добавила, что Гуттерешу стоит рассматривать проблему Корейского полуострова "объективно", ведь он знает, что коалиционные силы во главе с США в течение года одно за другим проводят в регионе "провокационные ядерные военные учения с участием стратегических ядерных вооружений", что и привело к нынешней ситуации конфронтации. Однако генеральный секретарь ООН вместо этого "повесил ярлык провокатора" на КНДР, а не на США.Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в понедельник обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР и РФ в Сеуле и попросил содействия этих стран в преддверии заседания Совбеза ООН по КНДР и сотрудничества в решении проблемы Корейского полуострова.

https://ria.ru/20221121/koreya-1833021871.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832398704.html

https://ria.ru/20221121/kndr-1832978978.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

россия

сша

китай

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, ситуация на корейском полуострове, ким чен ын, совет безопасности оон, оон, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, китай, ханой, антониу гутерреш