США виновны в провале диалога с КНДР, заявил южнокорейский эксперт
Южнокорейский эксперт считает, что на США лежит ответственность за провал диалога с КНДР
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна. Архивное фото
СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Ответственность за прекращение переговоров Южной Кореи и США с КНДР по денуклеаризации лежит на Вашингтоне, а КНДР ничего не оставалось, кроме как продолжить развивать ядерную и ракетную программы, рассказал в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
Диалог по денуклеаризации Северной Кореи зашел в тупик после того, как второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и тогда президентом США Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году завершился безрезультатно.
"Северная Корея возлагала большие надежды на переговоры с США в Ханое, но они сорвались. Я считаю, что ответственность за это, как заявил на заседании (международного дискуссионного) клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин, лежит на США. Поэтому у Северной Кореи нет другого выбора, кроме как развивать ядерное оружие и ракетную программу", - считает эксперт.
"США некогда заниматься ядерной проблемой Северной Кореи, а Китай и Россия не проявляют намерения быть арбитрами в этом вопросе. Северная Корея будет пытаться начать с США переговоры о сокращении вооружений (вместо денуклеаризации), а США окажутся в еще более затруднительном положении", - заявил Чже Сун Хун.
18 ноября, 10:26В МИД призвали отойти от конфронтации по ситуации с КНДР
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи в воскресенье назвала пуски ракет Пхеньяна "вынужденными мерами по самозащите" и "неприкосновенным суверенным правом" Северной Кореи, и заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, который "попустительствует" попыткам США и их союзников оказать давление на КНДР в СБ ООН, является "марионеткой США".
Она добавила, что Гуттерешу стоит рассматривать проблему Корейского полуострова "объективно", ведь он знает, что коалиционные силы во главе с США в течение года одно за другим проводят в регионе "провокационные ядерные военные учения с участием стратегических ядерных вооружений", что и привело к нынешней ситуации конфронтации. Однако генеральный секретарь ООН вместо этого "повесил ярлык провокатора" на КНДР, а не на США.
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в понедельник обсудил по телефону проблему Северной Кореи с послами КНР и РФ в Сеуле и попросил содействия этих стран в преддверии заседания Совбеза ООН по КНДР и сотрудничества в решении проблемы Корейского полуострова.