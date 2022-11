https://ria.ru/20221121/kitay-1833026560.html

Стартовала Китайско-российская неделя аудиовизуальной коммуникации-2022

МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье в онлайн-формате был дан успешный старт Китайско-российской неделе аудиовизуальной коммуникации-2022.Замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР Лэ Юйчэн, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, а также посол России в Китае Игорь Моргулов выступили с речью по видеосвязи.В своем выступлении Лэ Юйчэн заявил, что с момента учреждения Китайско-российской недели аудиовизуальной коммуникации в 2019 году, двустороннее сотрудничество в этой сфере между обеими странами непрестанно улучшается. Инновационные методы взаимодействия способствуют развитию взаимопонимания и укреплению традиционной дружбы между двумя народами. Китай готов и впредь укреплять связь и координацию концепций управления с Россией, активно поощрять большее число игроков рынка участвовать в углублении сотрудничества в сфере создания контента, технологических исследований, разработок, маркетинга, продвижения и т.д.Черкесова отметила, что укрепление сотрудничества в аудиовизуальной сфере между Россией и Китаем является одним из приоритетных направлений сотрудничества двух сторон. Они совместными усилиями ежегодно организуют разнообразные мероприятия в сфере СМИ и привержены поддержке и продвижению взаимодействия сотрудничества в данной области между двумя странами.Моргулов сказал, что Китайско-российская неделя аудиовизуальной коммуникации-2022 является важнейшим проектом сотрудничества в сфере СМИ между двумя странами, а ряд сопутствующих мероприятий укрепят взаимопонимание между двумя народами.В рамках Китайско-российской недели аудиовизуальной коммуникации-2022 будет проведен ряд тематических мероприятий, посвященных переводу аудиовизуальных произведений, в том числе фестиваль молодежных песен Китая и России, конкурс короткометражных видеороликов, второй диалог Китайско-российской индустрии анимации и другое.Мероприятие, посвященное переводу на китайский и русский языки аудиовизуальных произведений 2022 года, будет транслироваться по телевидению провинции Хубэй, компаниями Migu Video Technology Co., Ltd, Beijing Shangsi International Cultural Exchange Co., Ltd., российским телеканалом "Красная линия", телевидением БРИКС, телестанциями Омска, SPBTV и другими. В период с 2022 года до окончания первой половины 2023 года зрителям будут показаны картины под названиями "Стратегии Си Цзиньпина по управлению страной: Китай в последнюю пятилетку" и "Инновационный Китай".Китайско-российский молодежный фестиваль песни будет организован совместными усилиями радиостанции и телевидения Цзилиня и российской радиостанцией "Владивосток FM". В программу войдет исполнение молодежью обеих стран китайских и русских народных и современных песен. Цель – показать красочное многообразие культур обеих стран. Китайско-российский конкурс короткометражных видеороликов представит видеоконтент на тему "Живите энергично, работайте вместе ради будущего".Государственное управление радиовещания и телевидения КНР и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно запустили китайско-российскую неделю аудиовизуальной коммуникации в 2019 году. Благодаря этому мероприятию на оба языка были переведены и выпущены в эфир более 100 китайских и российских аудиовизуальных произведений, таких как "Китай на кончике языка", "Дневник Солженицына", "Маша и медведь" и другие.

