https://ria.ru/20221121/kherson-1833001017.html

В ГД назвали освобождение Херсона от украинской оккупации вопросом времени

В ГД назвали освобождение Херсона от украинской оккупации вопросом времени - РИА Новости, 21.11.2022

В ГД назвали освобождение Херсона от украинской оккупации вопросом времени

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобождение Херсона от оккупации украинских войск является вопросом времени. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:08

2022-11-21T10:08

2022-11-21T10:08

михаил шеремет

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

херсон

херсонская область

ирина верещук

сергей суровикин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобождение Херсона от оккупации украинских войск является вопросом времени.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области."Киевская хунта не знает, что делать с Херсоном и правобережной частью области. На сегодня там нет электричества, воды, газа. Начаты репрессии. Люди на себе почувствовали, что такое украинский мир, построенный по нацистским стандартам. Киевская власть относится к Херсону как к чужой территории, поэтому не стремится ее восстанавливать, а лишь продолжает уничтожать. Они понимают, что их присутствие в Херсоне временно. Освобождение правобережной части Херсонской области от оккупации украинских войск является вопросом времени", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия полностью вернет под свой контроль все свои новые территории.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221119/evakuatsiya-1832805032.html

https://ria.ru/20221118/kherson-1832567411.html

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Екатерина Зайцева

михаил шеремет, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, херсон, херсонская область , ирина верещук, сергей суровикин