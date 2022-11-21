https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833148918.html

Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022

Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в телефонном разговоре казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:07

2022-11-21T17:07

2022-11-21T17:07

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

турция

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в телефонном разговоре казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Токаева.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.Токаев выразил благодарность Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран, отметили в пресс-службе.

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, турция, выборы президента казахстана — 2022