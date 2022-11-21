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Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
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Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в телефонном разговоре казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:07
2022-11-21T17:07
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
турция
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в телефонном разговоре казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Токаева.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.Токаев выразил благодарность Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран, отметили в пресс-службе.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, турция, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Турция, Выборы президента Казахстана — 2022
17:07 21.11.2022
 
Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

Эрдоган поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в телефонном разговоре казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Токаева.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Токаев выразил благодарность Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.
Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран, отметили в пресс-службе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 16:26
Алиев поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанТурцияВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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