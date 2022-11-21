https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833094873.html
Правовая база Казахстана не соответствует стандартам выборов, заявила ОБСЕ
Правовая база Казахстана не соответствует стандартам выборов, заявила ОБСЕ - РИА Новости, 21.11.2022
Правовая база Казахстана не соответствует стандартам выборов, заявила ОБСЕ
Нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов, заявила в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:42
2022-11-21T14:42
2022-11-21T16:17
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов, заявила в понедельник глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Уршула Гацек.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Закон о выборах и другое законодательство, связанное с выборами, пересматривались несколько раз. Однако из последних реформ переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам. Предыдущие рекомендации БДПИЧ остаются без внимания, а нормативно-правовая база не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов", - сказала она, комментируя недавние изменения в конституции и нормативно-правовой базе в Казахстане.Однако глава миссии отметила и позитивные изменения, в частности, что "недавние инициативы по цифровизации в секторе правосудия упростили процедуры подачи жалоб и повысили оперативность государственных органов, а споры были переданы из гражданских в специализированные административные суды".Среди недостатков нынешних выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию. По ее словам, "несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для приведения соответствующего законодательства и его реализации в соответствие с обязательствами ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма".Она также призвала Астану решить проблемы с прозрачностью подсчета голосов избирателей до проведения парламентских выборов."В связи с предстоящими парламентскими выборами мы также настоятельно призываем власти воспользоваться возможностью для решения проблем, обозначенных в сегодняшнем заявлении, в том числе в отношении процедур подсчета голосов и подведения итогов голосования, чтобы гарантировать прозрачность и честность", - сказала Гацек.По оценке главы наблюдателей ОБСЕ, действующему президенту Казахстана "не было брошено серьезного вызова в ходе сдержанной избирательной кампании".Вместе с тем она подчеркнула, что "скудное освещение кампании в новостных программах в сочетании с отсутствием критического анализа кандидатов и их платформ в СМИ ограничили возможности избирателей сделать осознанный выбор".По ее словам, свобода слова и доступ к информации, гарантированные конституцией, ограничиваются рестриктивной нормативно-правовой базой и ее неравномерным применением. "В сочетании со случаями запугивания и нападений на журналистов это приводит к самоцензуре и отсутствию пристального внимания к выборам", - заявила она на пресс-конференции.Гацек заключила, что во время внеочередных президентских выборов в Казахстане часто не обеспечивалось содержательное наблюдение, поскольку как международные, так и гражданские наблюдатели не имели возможности наблюдать за процедурами подсчета голосов и подведения итогов без ограничений, что подрывало прозрачность выборов.Пятого июня в Казахстане прошел конституционный референдум. Ранее со ссылкой на предварительные данные ЦИК сообщал, что поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей при явке на уровне 68,06%.
https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Выборы президента Казахстана — 2022
14:42 21.11.2022 (обновлено: 16:17 21.11.2022)
Правовая база Казахстана не соответствует стандартам выборов, заявила ОБСЕ
ОБСЕ: правовая база в Казахстане не соответствует международным стандартам выборов
АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов, заявила в понедельник глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Уршула Гацек.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев
. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"Закон о выборах и другое законодательство, связанное с выборами, пересматривались несколько раз. Однако из последних реформ переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам. Предыдущие рекомендации БДПИЧ остаются без внимания, а нормативно-правовая база не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов", - сказала она, комментируя недавние изменения в конституции и нормативно-правовой базе в Казахстане.
Однако глава миссии отметила и позитивные изменения, в частности, что "недавние инициативы по цифровизации в секторе правосудия упростили процедуры подачи жалоб и повысили оперативность государственных органов, а споры были переданы из гражданских в специализированные административные суды".
Среди недостатков нынешних выборов Гацек указала на то, что они прошли в обстановке, лишенной конкуренции, отметила самоцензуру журналистов и сдержанную избирательную кампанию. По ее словам, "несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для приведения соответствующего законодательства и его реализации в соответствие с обязательствами ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма".
Она также призвала Астану решить проблемы с прозрачностью подсчета голосов избирателей до проведения парламентских выборов.
"В связи с предстоящими парламентскими выборами мы также настоятельно призываем власти воспользоваться возможностью для решения проблем, обозначенных в сегодняшнем заявлении, в том числе в отношении процедур подсчета голосов и подведения итогов голосования, чтобы гарантировать прозрачность и честность", - сказала Гацек.
По оценке главы наблюдателей ОБСЕ, действующему президенту Казахстана "не было брошено серьезного вызова в ходе сдержанной избирательной кампании".
Вместе с тем она подчеркнула, что "скудное освещение кампании в новостных программах в сочетании с отсутствием критического анализа кандидатов и их платформ в СМИ ограничили возможности избирателей сделать осознанный выбор".
По ее словам, свобода слова и доступ к информации, гарантированные конституцией, ограничиваются рестриктивной нормативно-правовой базой и ее неравномерным применением. "В сочетании со случаями запугивания и нападений на журналистов это приводит к самоцензуре и отсутствию пристального внимания к выборам", - заявила она на пресс-конференции.
Гацек заключила, что во время внеочередных президентских выборов в Казахстане часто не обеспечивалось содержательное наблюдение, поскольку как международные, так и гражданские наблюдатели не имели возможности наблюдать за процедурами подсчета голосов и подведения итогов без ограничений, что подрывало прозрачность выборов.
Пятого июня в Казахстане прошел конституционный референдум. Ранее со ссылкой на предварительные данные ЦИК сообщал, что поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей при явке на уровне 68,06%.