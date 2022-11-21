https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833072544.html

Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана

Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022

Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:45

2022-11-21T13:45

2022-11-21T13:46

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белоруссия

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АЛМА-АТА/МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, сообщила пресс-служба Токаева.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.Лукашенко также направил поздравительное послание в адрес Токаева. "Высоко ценю сложившиеся между нами доверительные отношения, позволяющие открыто обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Хочу заверить Вас в том, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана, настроенным на твердую поддержку в нынешней непростой ситуации", - говорится в поздравлении, которое процитировало агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Президент Белоруссии подтвердил готовность принять президента Казахстана с официальным визитом, который позволит объективно оценить состояние двустороннего взаимодействия, а также ускорить реализацию ранее достигнутых договоренностей.

https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833005064.html

https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html

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в мире, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, белоруссия