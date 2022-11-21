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Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022
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Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана
Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022
Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, сообщила... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:45
2022-11-21T13:46
в мире
касым-жомарт токаев
александр лукашенко
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
белоруссия
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АЛМА-АТА/МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, сообщила пресс-служба Токаева.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.Лукашенко также направил поздравительное послание в адрес Токаева. "Высоко ценю сложившиеся между нами доверительные отношения, позволяющие открыто обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Хочу заверить Вас в том, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана, настроенным на твердую поддержку в нынешней непростой ситуации", - говорится в поздравлении, которое процитировало агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Президент Белоруссии подтвердил готовность принять президента Казахстана с официальным визитом, который позволит объективно оценить состояние двустороннего взаимодействия, а также ускорить реализацию ранее достигнутых договоренностей.
https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833005064.html
https://ria.ru/20221121/tokaev-1833005843.html
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в мире, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, белоруссия
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Белоруссия
13:45 21.11.2022 (обновлено: 13:46 21.11.2022)
 
Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана

Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на посту президента Казахстана

© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба президента Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА/МИНСК, 21 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы республики, сообщила пресс-служба Токаева.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
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"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
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Лукашенко также направил поздравительное послание в адрес Токаева. "Высоко ценю сложившиеся между нами доверительные отношения, позволяющие открыто обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Хочу заверить Вас в том, что Беларусь и впредь останется близким другом и надежным партнером Казахстана, настроенным на твердую поддержку в нынешней непростой ситуации", - говорится в поздравлении, которое процитировало агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Президент Белоруссии подтвердил готовность принять президента Казахстана с официальным визитом, который позволит объективно оценить состояние двустороннего взаимодействия, а также ускорить реализацию ранее достигнутых договоренностей.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоКазахстанВыборы президента Казахстана — 2022Белоруссия
 
 
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