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Жалоб на выборах главы Казахстана поступало немного, заявили в миссии СНГ - РИА Новости, 21.11.2022
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Жалоб на выборах главы Казахстана поступало немного, заявили в миссии СНГ
Жалоб на выборах главы Казахстана поступало немного, заявили в миссии СНГ - РИА Новости, 21.11.2022
Жалоб на выборах главы Казахстана поступало немного, заявили в миссии СНГ
Жалобы в связи с внеочередными президентскими выборами поступали в профильные ведомства Казахстана, но их немного и на них уже реагируют, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:58
2022-11-21T10:58
в мире
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Жалобы в связи с внеочередными президентскими выборами поступали в профильные ведомства Казахстана, но их немного и на них уже реагируют, сообщил РИА Новости глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев."Наша миссия работала в тесном контакте с министерством внутренних дел, генеральной прокуратурой, центральной избирательной комиссией (Казахстана - ред.), туда жалобы поступали, и нас эти органы об этом информировали. Но для нас очень важно, что на эти жалобы государственные органы реагируют, и эти жалобы немногочисленные, их немного", - сказал он."Эти жалобы были рассмотрены: часть жалоб была признана необоснованной, небольшая часть была отклонена, часть жалоб была перенаправлена в соответствующие государственные органы для решения этих проблем, которые были обозначены в жалобах, часть жалоб была удовлетворена", - добавил Лебедев.Он подчеркнул, что жалобы в связи с президентскими выборами есть, "но это естественно для любой страны, не только для Казахстана"."Есть люди, которые недовольны своим положением, у которых есть проблемы как в личной жизни, так и у тех, у кого есть претензии к каким-то местным структурам, не удовлетворяющие их чаяния. Но это жизнь", - объяснил Лебедев.Глава миссии наблюдателей от СНГ при этом отметил, что жалобы в адрес членов миссии отсутствуют, поскольку "люди понимают, что члены миссии не могут устранить те или иные недостатки"."Мы, миссия от СНГ, ничего не можем сделать, если к нам обращаются, но мы всегда передаём это в местные структуры", - заключил Лебедев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1833005064.html
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в мире, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), касым-жомарт токаев, казахстан, снг
В мире, Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции), Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, СНГ
10:58 21.11.2022
 
Жалоб на выборах главы Казахстана поступало немного, заявили в миссии СНГ

Миссия СНГ: жалоб на выборах главы Казахстана поступало немного, на них уже реагируют

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛюди гуляют у монумента на бульваре Нуржол в Астане
Люди гуляют у монумента на бульваре Нуржол в Астане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди гуляют у монумента на бульваре Нуржол в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Жалобы в связи с внеочередными президентскими выборами поступали в профильные ведомства Казахстана, но их немного и на них уже реагируют, сообщил РИА Новости глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.
"Наша миссия работала в тесном контакте с министерством внутренних дел, генеральной прокуратурой, центральной избирательной комиссией (Казахстана - ред.), туда жалобы поступали, и нас эти органы об этом информировали. Но для нас очень важно, что на эти жалобы государственные органы реагируют, и эти жалобы немногочисленные, их немного", - сказал он.
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"Эти жалобы были рассмотрены: часть жалоб была признана необоснованной, небольшая часть была отклонена, часть жалоб была перенаправлена в соответствующие государственные органы для решения этих проблем, которые были обозначены в жалобах, часть жалоб была удовлетворена", - добавил Лебедев.
Он подчеркнул, что жалобы в связи с президентскими выборами есть, "но это естественно для любой страны, не только для Казахстана".
"Есть люди, которые недовольны своим положением, у которых есть проблемы как в личной жизни, так и у тех, у кого есть претензии к каким-то местным структурам, не удовлетворяющие их чаяния. Но это жизнь", - объяснил Лебедев.
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Глава миссии наблюдателей от СНГ при этом отметил, что жалобы в адрес членов миссии отсутствуют, поскольку "люди понимают, что члены миссии не могут устранить те или иные недостатки".
"Мы, миссия от СНГ, ничего не можем сделать, если к нам обращаются, но мы всегда передаём это в местные структуры", - заключил Лебедев.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
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В миреСергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)Касым-Жомарт ТокаевКазахстанСНГ
 
 
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